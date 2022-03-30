Российские авто и вагоны останутся без подшипников SKF

Шведская компания SKF, самый крупный производитель подшипников в мире, прекращает свою работу в РФ и закрывает производство в стране-агрессоре. Это лишит, в частности, ГАЗ и КамАЗ, а также производителей вагонов без важных комплектующих.

Об этом сообщил бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет в свое Telegram-канале. Подшипники являются одним из ключевых элементов для производства вагонов и автомобилей.

Напомним, что у SKF есть собственный завод в Твери, который обеспечивал своей продукцией целый ряд российских компаний, включая автомобильные "ГАЗ" и "КамАЗ". По данным Дубилета, SKF остановил свой завод и прекратил поставку подшипников, о чем на внутреннем портале компании сообщил ее президент. По мнению экспертов, товарных запасов подшипников в РФ осталось на 1-2 месяца.

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"Кроме SKF, в России есть еще два основных иностранных производителя подшипников – американские компании Amsted Rail и Timken. Эти компании пока также официальных заявлений не делали", – комментирует Дубилет.

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