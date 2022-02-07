Реставраторы воссоздали уникальное купе Skoda

Всего два экземпляра гоночной Skoda 1100 OHC Coupe было построено в 1959-60 годах, но не один из них не сохранился до наших дней. В компании решили возродить купе к 120-летию спортивного подразделения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Над уникальным проектом работали специалисты фирменного музея компании и подразделение EGV, занимающееся изготовлением прототипов.

Разработка гоночных Skoda 1100 OHC началась в Млада Болеславе весной 1956 года. Первоначально были изготовлены два родстера, а затем в 1959 и 1960-м были построены два купе. Планировалось, что автомобили смогут принять участие в различных кольцевых гонках не только в Чехословакии, так и в странах Западной Европы. Но политическое обострение, вызванное "Холодной войной" не позволило реализовать эти планы. Кроме того, изменения в техническом регламенте вызвал спад спортивной активности в классе машин с мотором объемом до 1,1 л.

Видео дня

В результате гоночные машины были проданы частным покупателям и переделаны для использования на обычных дорогах. В дальнейшем оба автомобиля пострадали, первый попал в серьезную аварию и сгорел, а второй неоднократно модернизировался владельцами, в результате чего сохранился в некомплектном и далеком от оригинала виде.

До наших дней сохранились лишь отдельные узлы и агрегаты, которые были выкуплены сотрудниками музея Skoda. К концу 2015 года реставраторы завершили постройку ходовой части с заново изготовленными радиатором, топливным баком и другими элементами, а также капитально отремонтировали двигатель и коробку передач. В работе над восстановлением модели помог и тот факт, что некоторые детали при создании гоночной машины были взяты от серийных автомобилей тех лет.

Но главной задачей, которая стояла перед реставраторами, стало воссоздание формы оригинального алюминиевого кузова. Для этой цели были привлечены специалисты фирменного центра создания прототипов EGV. К счастью, в архиве компании Skoda сохранилась почти вся оригинальная техническая документация для версий кабриолет и купе, включая схемы и чертежи. С помощью современных систем компьютерного моделирования они создали 3D-модель, которую затем корректировали с учетом реального облика автомобиля. После долгих часов кропотливого труда мастерам Skoda удалось воссоздать первоначальный дизайн купе.

Возвращение к жизни очередной уникальной модели позволит восполнить недостающие фрагменты спортивной истории компании Skoda и пополнить коллекцию фирменного музея.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini возродила культовую модель Countach.