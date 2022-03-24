Renault все-таки остановила промышленную деятельность в России

Совет директоров Группы Renault на внеочередной встрече принял следующие решения: с 23 марта Группа Renault прекращает работу московского завода. По части своих акций в компании "АвтоВАЗ", концерн оценивает дальнейшие шаги, учитывая ответственность перед 45 000 работников в России.

Об этом сообщает пресс- служба производителя. Группа Renault напоминает, что уже реализовала необходимые меры в соответствии с международными санкциями. Принимая во внимание принятые решения, Группа Renault должна пересмотреть финансовые перспективы на 2022 год.

Безналичная сумма корректировки будет зафиксирована при получении результатов за первое полугодие 2022 года в соответствии со стоимостью консолидированных нематериальных активов, основных средств и гудвилла Группы в России. По состоянию на 31 декабря 2021 это составило 2 195 миллионов евро.

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Напомним, что в 2021 году "АвтоВАЗ" продал 350 тысяч автомобилей, получив прибыль до налогообложения для Renault в размере 186 млн евро или около 12% его годовой выручки.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Renault, несмотря на международные санкции, пыталась возобновить производство автомобилей на заводе в Москве, руководствуясь советами французского правительства.

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