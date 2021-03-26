Renault Trucks откажется от использования ископаемого топлива

Renault Trucks объявили об отказе от использования ископаемого топлива. С 2023 года в каждом сегменте их авто будет опция аккумулятора или топливных элементов.

К 2030 году 35% продаж должны приходиться на электрические грузовики, а отбросить ископаемое топливо должны до 2040 года. На такой шаг бренд пошел, чтобы поддержать планы ЕС по поводу достижения нулевых выбросов к 2050 году. Об этом сообщает New Atlas.

Renault является производителем грузовиков №1 во Франции – на ее долю приходится почти 10% коммерческих автомобилей весом более 6 тонн в Европе. Компания заявляет, что ее грузовики в среднем работают менее 10 лет, поэтому она хочет, чтобы последние ДВС, которые продаются, исчезли с дорог к середине века.

Бренд уже предлагает аккумуляторы в грузовиках весом от 3,1 до 26 тонн, которые обеспечивают дистрибуцию, доставку, городской транспорт и вывоз мусора. В 2023 году выпустят новый электрический тягач, способный везти полуприцепы на региональные и межрегиональные маршруты, а также электрический городской строительный транспорт. После 2025 года компания планирует предложить целый ряд тяжелых грузовиков для больших расстояний, работающих на силовых агрегатах с водородными топливными элементами.

Volvo Group, которая является владельцем Renault Trucks, создает подразделение разработчиков, ориентированное на электромобили средней грузоподъемности, а также потратит 33 млн евро на новый научно-исследовательский центр во французском Лионе и налаживание партнерских отношений со специалистами по батареям с Samsung SDI. Усилия последних будут сосредоточены на проектировании и поставке аккумуляторов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Volkswagen заявили, что электрические грузовики перспективные от водородных. Последние имеют серьезный недостаток по сравнению с аккумуляторными электрическими силовыми агрегатами.