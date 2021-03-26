Renault Trucks відмовиться від використання викопного палива

Renault Trucks оголосили про відмову від використання викопного палива. З 2023 року в кожному сегменті їх авто буде опція акумулятора або паливних елементів.

До 2030 року 35% продажів мають припадати на електричні вантажівки, а відкинути викопне паливо мають до 2040 року. На такий крок бренд пішов, щоб підтримати плани ЄС щодо нульових викидів до 2050 року. Про це повідомляє New Atlas.

Renault є виробником вантажівок №1 у Франції та продає майже 10 відсотків комерційних автомобілів вагою понад 6 тонн у Європі. Компанія заявляє, що її вантажівки в середньому працюють щонайменше 10 років, тому вона хоче, щоб останні ДВЗ, які продаються, зникли з доріг до середини століття.

Бренд вже пропонує акумулятори у вантажівках вагою від 3,1 до 26 тонн, які забезпечують дистрибуцію, доставку, міський транспорт та вивіз сміття. У 2023 році випустять новий електричний тягач, здатний везти напівпричепи на регіональні та міжрегіональні маршрути, а також електричний міський будівельний транспорт. Після 2025 року компанія планує запропонувати цілий ряд важких вантажівок для великих відстаней, що працюють на силових агрегатах з водневими паливними елементами.

Volvo Group, яка є власником Renault Trucks, створює підрозділ розробників, орієнтований на електромобілі середньої вантажопідйомності, а також витратить 33 млн євро на новий науково-дослідний центр у французькому Ліоні та налагодження партнерських відносин із спеціалістами з батарей з Samsung SDI. Зусилля останніх будуть зосереджені на проєктуванні та постачанні акумуляторів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Volkswagen заявили, що електричні вантажівки перспективніші від водневих. Останні мають серйозний недолік порівняно з акумуляторними електричними силовими агрегатами.