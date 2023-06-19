Renault представила новый флагманский кроссовер

Французская компания Renault представила миру свой новый кроссовер Rafale, который займет верхнюю строчку в иерархии моделей бренда. Новинка выделяется эффектным дизайном и современными экономичными гибридными двигателями.

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Об этом сообщает пресс-служба бренда. Свое имя Rafale (фр. порыв ветра) новинка получила от спортивного самолета, дебютировавшего на авиационной выставке в Париже в 30-е годы прошлого столетия. Купеобразный кроссовер представляет новый язык дизайна бренда и технологии французского автопроизводителя.

Новинка разделила платформу CMF-CD с родственными моделями Austral и Espace и будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми агрегатами семейства E-Tech. Среднеразмерный кроссовер длиной 4,71 м, шириной 1,86 м и высотой 1,61 м имеет расстояние между осями 2,74 м. При одинаковой с 7-местным Espace колесной базой он всего на 12 мм его короче.

Rafale станет первым серийным автомобилем марки Renault, в котором в полной мере реализован новый язык дизайна бренда, созданный командой стилистов под управлением Жиля Видаля. Автомобиль получил полностью светодиодную головную оптику и оригинальный рисунок облицовки радиатора, который перекликается с фирменной ромбовидной эмблемой марки.

Сзади кроссовер получил Y-образные светодиодные фонари, интегрированный в заднюю дверь спойлер, причудливый бампер с встроенными выхлопными трубами и антикрыло на крыше. Для новинки подготовили 20-дюймовые легкосплавные диски, а также палитру эксклюзивных цветовых оттенков White Pearl, Alpine Blue, Flame Red, Diamond Black и Ceramic Grey.

В салоне основной акцент сделан на цифровой приборной панели OpenR. Она включает 12,3-дюймовую шкалу приборов, 12-дюймовый сенсорный экран инфо-развлекательной системы и 9,3-дюймовый проекционный экран. В комплектации Espirit Alpine для отделки используется алькантара с трехцветной декоративной строчкой, а спинки сидений украшает логотип Alpine. Для отделки также используется пробковое дерево и слюда, а адаптивная светодиодная подсветка меняет свою интенсивность в зависимости от времени суток.

Панорамная стеклянная крыша Solarbay может менять свою прозрачность в зависимости от пожеланий водителя и его спутников, а минимальный объем багажника составляет 647 л. Также Rafale оснащен широким набором вспомогательных систем (ADAS), который включает возможность полуавтоматического управления автомобилем.

Для Rafale подготовили несколько силовых агрегатов семейства E-Tech. Базовая версия представляет собой классический гибрид, включающий 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС с турбонаддувом мощностью 130 л.с., электромотор, стартер-генератор и батарею емкостью 2 кВт. Суммарная мощность силового агрегата достигает 200 л.с. (147 кВт), а крутящий момент – 205 Нм. Вся єта мощь передается на передние колеса посредством многорежимной автоматической трансмиссии.

Позже автомобиль будет доступен в полноприводном исполнении с подзаряжаемым гибридным силовым агрегатом (PHEV). Он еще один электромотор, который обеспечивает вращение задней пары колес, а суммарная мощность достигает 300 л.с. Топовая модификация получит также систему управления задними колесами 4Control Advanced, а также собственные настройки рулевого управления и шасси. Подробные технические характеристики станут известны позже.

Renault Rafale ожидается у европейских дилеров весной будущего года, а производство новинки будет организовано на заводе Паленсия в Испании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault представила два электрокара проекта Mobilize.