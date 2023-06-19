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Renault представила новый флагманский кроссовер

Сергей Иванов
Новости
4 минуты
1,2 т.
Renault представила новый флагманский кроссовер

Французская компания Renault представила миру свой новый кроссовер Rafale, который займет верхнюю строчку в иерархии моделей бренда. Новинка выделяется эффектным дизайном и современными экономичными гибридными двигателями.

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Об этом сообщает пресс-служба бренда. Свое имя Rafale (фр. порыв ветра) новинка получила от спортивного самолета, дебютировавшего на авиационной выставке в Париже в 30-е годы прошлого столетия. Купеобразный кроссовер представляет новый язык дизайна бренда и технологии французского автопроизводителя.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Новинка разделила платформу CMF-CD с родственными моделями Austral и Espace и будет предлагаться исключительно с гибридными силовыми агрегатами семейства E-Tech. Среднеразмерный кроссовер длиной 4,71 м, шириной 1,86 м и высотой 1,61 м имеет расстояние между осями 2,74 м. При одинаковой с 7-местным Espace колесной базой он всего на 12 мм его короче.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Rafale станет первым серийным автомобилем марки Renault, в котором в полной мере реализован новый язык дизайна бренда, созданный командой стилистов под управлением Жиля Видаля. Автомобиль получил полностью светодиодную головную оптику и оригинальный рисунок облицовки радиатора, который перекликается с фирменной ромбовидной эмблемой марки.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Сзади кроссовер получил Y-образные светодиодные фонари, интегрированный в заднюю дверь спойлер, причудливый бампер с встроенными выхлопными трубами и антикрыло на крыше. Для новинки подготовили 20-дюймовые легкосплавные диски, а также палитру эксклюзивных цветовых оттенков White Pearl, Alpine Blue, Flame Red, Diamond Black и Ceramic Grey.

Renault представила новый флагманский кроссовер

В салоне основной акцент сделан на цифровой приборной панели OpenR. Она включает 12,3-дюймовую шкалу приборов, 12-дюймовый сенсорный экран инфо-развлекательной системы и 9,3-дюймовый проекционный экран. В комплектации Espirit Alpine для отделки используется алькантара с трехцветной декоративной строчкой, а спинки сидений украшает логотип Alpine. Для отделки также используется пробковое дерево и слюда, а адаптивная светодиодная подсветка меняет свою интенсивность в зависимости от времени суток.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Панорамная стеклянная крыша Solarbay может менять свою прозрачность в зависимости от пожеланий водителя и его спутников, а минимальный объем багажника составляет 647 л. Также Rafale оснащен широким набором вспомогательных систем (ADAS), который включает возможность полуавтоматического управления автомобилем.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Для Rafale подготовили несколько силовых агрегатов семейства E-Tech. Базовая версия представляет собой классический гибрид, включающий 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС с турбонаддувом мощностью 130 л.с., электромотор, стартер-генератор и батарею емкостью 2 кВт. Суммарная мощность силового агрегата достигает 200 л.с. (147 кВт), а крутящий момент – 205 Нм. Вся єта мощь передается на передние колеса посредством многорежимной автоматической трансмиссии.

Renault представила новый флагманский кроссовер

Позже автомобиль будет доступен в полноприводном исполнении с подзаряжаемым гибридным силовым агрегатом (PHEV). Он еще один электромотор, который обеспечивает вращение задней пары колес, а суммарная мощность достигает 300 л.с. Топовая модификация получит также систему управления задними колесами 4Control Advanced, а также собственные настройки рулевого управления и шасси. Подробные технические характеристики станут известны позже.

Renault Rafale ожидается у европейских дилеров весной будущего года, а производство новинки будет организовано на заводе Паленсия в Испании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault представила два электрокара проекта Mobilize.