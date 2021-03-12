Renault показала конкурента Logan

Французская компания Renault представила первые иллюстрации нового бюджетного седана Taliant, которая является модернизированной версией Logan третьего поколения.

Об этом сообщает портал Motor1. Новинка предназначена для турецкого рынка и сменит выпускающийся в настоящее время седан Renault Symbol, который, в свою очередь, является ребейджинговой версией Dacia Logan второго поколения.

Новинка построена на той же платформе CMF-B, которая используется в новой генерации Dacia Logan, которую показали в Европе осенью прошлого года. Автомобиль имеет гораздо больше отличий от своего собрата для европейского рынка. В частности, он получил светотехнику в стиле кроссовера Arkana, аналогичным образом выполнены бамперы и облицовка радиатора. Taliant также выделяется более рельефным капотом и иными крыльями. Новые задние фонари получили дополнительные секции на крышке багажника.

Изображений салона пока нет, но можно предположить, что он мало чем будет отличаться от современного Logan. По предварительным данным Taliant получит в свое распоряжение новый 1-литровый бензиновый мотор, а также уже знакомый по модели Symbol 1,5-литровый турбодизель.

Производство Renault Taliant будет организовано на турецком заводе компании в Бурсе. Помимо турецкого рынка, новинка будет поступать и в другие страны. У дилеров новинка ожидается в середине нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault представила новую фирменную эмблему.