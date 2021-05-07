Renault показала экстерьер и интерьер электрического Megane

Renault выпустила тизеры будущего электрического Megane E-Tech Electric. На изображениях показан внешний вид и салон модели.

Впервые компания продемонстрировала новинку в октябре 2020 года с концептом Megane eVision, который должен выглядеть похожим на серийную версию, когда она появится. Шпионские снимки проявляли некоторые их сходства и первые тизерные изображения еще раз подтвердили, что они поделят некоторые элементы стиля. Об этом сообщает Motor1.

Renault показала заднюю часть автомобиля, интерьер, а также цифровую панель приборов и информационно-развлекательный экран. Задняя часть полностью похожа на концепт, с элементом освещения на всю ширину, подключенным к тонким задним фонарям. Также там расположен новый значок марки. Ранее руководитель Renault Лука Де Мео заявил, что концепт и серийная версия примерно на 95 процентов схожи. Предыдущие шпионские кадры показали, что производственная версия имеет подобные пропорции.

Салон получился минималистичным и содержит несколько дисплеев. Информационно-развлекательный экран, который, кажется, имеет сенсорные кнопки, размещенный над различными переключателями и емкостью для мобильного телефона. Заметно много пространства для хранения в передней части центральной консоли, которое расположенное под информационно-развлекательной системой. Сиденья и подлокотник имеют золотую контрастную ленту.

Megane E-Tech Electric будет ездить на платформе CMF-EV, которую компания разработала совместно с Nissan. Она также лежит в основе Nissan Ariya 2022 года. Детали силовой установки остаются в тайне. Renault заявляет, что Megane E-Tech Electric дебютирует в "ближайшем будущем". Он должен поступить в продажу в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , электрический Megane заметили на испытаниях в марте 2021, и он действительно очень похож на концепт.