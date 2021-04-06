Рейтинг подержанных авто, которые больше или меньше теряют в цене
Покупка подержанных авто может сэкономить значительные средства. Даже сейчас, когда цены на такие модели несколько возрастают, все равно выгоднее покупать не новые машины.
iSeeCars исследовали, насколько сильно экономия будет отличаться в зависимости от модели. В среднем годовалый автомобиль стоит на 17% меньше, чем новый. Однако разница в цене колеблется от 2,1% до 36,4%.
Tesla Model 3 имеет наименьшую разницу в цене, поскольку приобретение годовалой модели позволит сэкономить только 923 доллара, что составляет разницу в 2,1%. Далее идет Toyota Tacoma, которая на 4,2% дешевле и позволит сохранить 1557 долларов. Замыкают пятерку Kia Telluride ($2456), Ford Ranger ($2416) и Jeep Gladiator ($3373). Эти сравнительно небольшая экономия означает, что клиентам, скорее всего, лучше покупать новые.
На противоположном конце рейтинга автомобили, которые очень сильно обесцениваются, и их подержанные модели могут сэкономить более 20 000 долларов. Это касается BMW 5-Series, который на 36,4% дешевле и позволит сэкономить 24 207 долларов. У годовалого Hyundai Sonata цены падают на 36,1% и сохраняют 9898 долларов.
Также значительно дешевеют за год: Infiniti Q50 (16 322 доллара), Mitsubishi Eclipse Cross (8041 доллар) и Ford Mustang Convertible (13422 доллара). Неудивительно, что ряд транспортных средств этом списке – это седаны и роскошные автомобили. Первые теряют популярность из-за кроссоверов, тогда как роскошные транспортные средства просто созрели к обесцениванию.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине за первые два месяца 2021 зарегистрировали 53 000 легковых автомобилей, бывших в эксплуатации и ввозимых из-за рубежа. Самыми популярными были авто от Volkswagen. В феврале украинские номера получили 4599 их подержанных моделей.