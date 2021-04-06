Рейтинг уживаних авто, які найбільше і найменше втрачають в ціні

Покупка уживаних авто може заощадити значні кошти. Навіть зараз, коли ціни на такі моделі дещо зростають, все одно вигідніше купляти не нові машини.

iSeeCars дослідити, наскільки сильно економія буде відрізнятися залежно від моделі. В середньому однорічний автомобіль коштує на 17% менше, ніж новий. Однак різниця в ціні коливається від 2,1% до 36,4%.

Рейтинг авто, які найменше втрачають в ціні за рік iSeeCars

Tesla Model 3 має найменшу різницю в ціні, оскільки придбання однорічної моделі дозволить заощадити лише 923 долари, що становить різницю в 2,1%. Далі йде Toyota Tacoma, яка на 4,2% дешевше і дозволить зберегти 1557 доларів. Замикають п'ятірку Kia Telluride ($2456), Ford Ranger ($2416) та Jeep Gladiator ($3373). Ці порівняно невелика економія означає, що клієнтам, швидше за все, краще купувати нові.

На протилежному кінці рейтингу автомобілі, які дуже сильно знецінюються, і їх уживані моделі можуть заощадити понад 20 000 доларів. Це стосується BMW 5-Series, який на 36,4% дешевше і дозволить заощадити 24 207 доларів. В однорічної Hyundai Sonata ціни падають на 36,1% і зберігають 9 898 доларів.

Також значно дешевшають за рік: Infiniti Q50 (16 322 долари), Mitsubishi Eclipse Cross (8041 долар) та Ford Mustang Convertible (13 422 долари). Не дивно, що низка транспортних засобів цьому списку – це седани та розкішні автомобілі. Перші втрачають популярність через кросовери, тоді як розкішні транспортні засоби просто дозріли до знецінення.

Рейтинг авто, які найбільше втрачають в ціні за рік iSeeCars

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні за перші два місяці 2021 року зареєстрували 53 000 легкових автомобілів, що були в експлуатації та ввезені з-закордону. Найпопулярнішими були авто від Volkswagen. У лютому українські номери отримали 4599 їх уживаних моделей.