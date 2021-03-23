Редкий суперкар Isdera Imperator продадут с аукциона

Британский аукционный дом Bonhams предложит на продажу редкий суперкар Imperator, построенный компанией Isdera в 1991 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Один из редких суперкаров немецкой фирмы Isdera выставили на торги.

Предлагаемый на продажу экземпляр Isdera Imperator 108i был изготовлен немецким производителем в 1991 году. Всего с 1984 по 1993 год было построено 30 экземпляров купе Imperator .

Предлагаемый на продажу экземпляр Isdera Imperator 108i был изготовлен немецким производителем в 1991 году bonhams.com

Всего с 1984 по 1993 год таких машин было построено всего 30 экземпляров bonhams.com

За 9 лет модель Imperator 108i оснащалась различными 8-цилиндровыми двигателями Mercedes-Benz.

В память о Mercedes-Benz 300 SL автомобиль получил двери типа "крылья чайки" bonhams.com

Данный экземпляр имеет в своем распоряжении 5-литровый V8 и 5-ступечатую механическую коробку передач ZF. Он расположен "в базе" за сиденьями водителя и единственного пассажира.

Расположенный "в базе" 5-литровый V8 от Mercedes-Benz работал в паре с 5-ступенчатой "механикой" bonhams.com

На разгон до первой "сотни" купе требуется порядка 5 секунд, а максимальная скорость достигает 283 км/ч. Для своего времени это были очень хороший показатели.

На разгон до первой "сотни" купе требуется порядка 5 секунд, а максимальная скорость достигает 283 км/ч bonhams.com

Своим появлением на свет Isdera Imperator обязана дизайнеру Эберхарду Шульцу, который в 1978 году представил на автошоу во Франкфурте концепт b&b CW311, украшенный "звездой" Mercedes-Benz.

В тестах b&b CW311 принимал участие известный гонщик Формулы-1 Ники Лауда bb-buchmann.com

Автомобиль не произвел должного впечатления на представителей компании. Однако, в Штутгарте не возражали, чтобы проект увидел свет под другим брендом. Поэтому, заручившись поддержкой концерна Daimler AG, Шульц ушел из тюнинг-ателье b&b и основал собственную компанию Isdera.

Первый Isdera Imperator 108i увидел свет в 1984 году isdera.com

Первый автомобиль нового бренда увидел свет в 1984 году. На модели не использовались "скрытые" фары, как на концепте CW311. Вместо них Шульц установил более традиционные, а также использовал обычные задние фонари от Mercedes. В 1991 году автомобиль подвергся обновлению, в процессе которого кузов был немного видоизменен, получив более обтекаемые формы, а фары вновь прятались под специальными крышками.

В 1991 году автомобиль подвергся обновлению, в процессе которого кузов был немного видоизменен bonhams.com

Предположительная цена, по которой планируется продать Imperator 108i находится в диапазоне 500-700 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi продаст на аукционе 14 редких моделей.