Прототип Mercedes-AMG GT 73e отметился на Нюрбургринге

На знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг заметили прототип Mercedes-AMG GT 73e. Новинка претендует на звание самого быстрого и динамичного спортивного седана в сегменте.

Об этом сообщает портал Сarscoops. В компании Mercedes-Benz не намерены давать конкурентам ни малейшего шанса на лидерство. Для борьбы с ними в спортивном подразделении AMG готовят очередной суперкар, тести которого проходят на знаменитой гоночной трассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным 4-дверный Mercedes-AMG GT 73e с гибридным силовым агрегатом будет обладать нешуточным потенциалом. В частности, он получит в свое распоряжение 4-литровый двигатель с двумя турбинами и электромотор мощностью 204 л.с., расположенный сзади. Суммарно такой гибридный силовой агрегат будет обладать мощностью 815 л.с., а крутящий момент достигает 1000 Нм.

Не удивительно, что полноприводный спортседан сможет разгоняться до первой "сотни" менее чем за 3 секунды. Напомним, что в прошлом году версия с обычным ДВС установила на Нюрбургринге рекорд в своем классе, преодолев дистанцию трассы за 7:27.800. С учетом дополнительных 200 сил, обеспечиваемых электромотором, новинка потенциально способна показать еще более впечатляющий результат и побить рекорд двухместного Jaguar XE Project 8 (7:18.361), который был установлен летом 2019 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-AMG презентовал новую платформу для спортивных моделей компании, которая сохранит в своем составе традиционный ДВС. "Сердцем" новых спорткаров подразделения Mercedes-AMG станет гибридная силовая установка E Performance, а первым ее получит Mercedes-AMG GT 73.