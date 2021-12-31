Алкоголь и авто несовместимы: когда можно садиться за руль после застолья

Управление авто в состоянии алкогольного опьянения может привести к непоправимым последствиям. Кроме того, в этом году существенно ужесточили наказание за подобное правонарушение.

Авто Обоз напоминает – будьте ответственны за руле. Помните, что алкоголь может долго находится в организме, на что влияет множество факторов.

Приведенная ниже таблица наглядно демонстрирует, в течении какого времени выводится алкоголь из организма в зависимости от его крепости, объема напитка и массы человека. Также стоит отметить, приведенные цифры – это средние показатели, а у каждого конкретного индивидуума они могут отличаться в ту или иную сторону.

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Большое количество праздничных дней и традиции щедрого застолья сопровождаются активным употреблением различных напитков. Однако, в процессе веселого отдыха в кругу семьи и друзей стоит помнить если вы планируете утром садиться за руль, то вечером лучше воздержаться от выпивки или минимизировать ее количество.

А патрульная полиция напоминает об ответственности за пьяное вождение. За подобное правонарушение грозит наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен до лишения прав на 10 лет.

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