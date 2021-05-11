Porsche выпустили тизер "самого спортивного электрического внедорожника"

Автопроизводитель Porsche опубликовал тизер будущего электрического внедорожника Macan. Они называют его "самой спортивной моделью в своем сегменте".

Разработка автомобиля наконец переходит от чертежей и компьютеров к реальному миру. На имеющихся фотографиях показаны сильно замаскированные тестовые машины. Прототипы были построены на основе виртуального моделирования. Об этом сообщает Motor1.

"К тому времени, когда полностью электрический Macan появится на рынке в 2023 году, он в разных условиях пройдет около трех миллионов тестовых километров по всему миру. Прототипы могут включать опыт, полученный за бесчисленное количество предварительных тестовых километров, проеханных в виртуальном пространстве" , – рассказал член исполнительного комитета Porsche по исследованиям и разработкам Майкл Штайнер.

Сейчас автомобиль тестируют на реальных дорогах, но перед этим компания провела сотни часов в своих лабораториях для цифровой разработки и тестирования. Porsche использовал не менее 20 компьютерных моделей, повторяющих свойства, системы и силовые агрегаты автомобиля с высокой степенью точности. Основными аспектами испытаний были аэродинамика, энергоменеджмент, эксплуатация и акустика.

С новыми тизерными изображениями Porsche также подтвердил, что Macan EV будет выпущен на рынок в 2023 году и станет первой моделью бренда, которая базируется на архитектуре электромобилей PPE. Для тех, кто еще не готов перейти на электрическую энергию, компания также работает над Macan с традиционным ДВС, который будет представлен в следующем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche начали тестировать модифицированный 718 Spyder, который получил новый двигатель.