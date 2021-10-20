Porsche показал самый быстрый Сayman. Видео

В преддверии дебюта новой генерации купе 718 Cayman GT4 RS компания Porsche провела заезды модели на Нюрбургринге. Результатом стала рекордное время для модели.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Несколько лет назад в компании начали работы по созданию экстремального купе 718 Cayman GT4 RS. За это время машина прошла длинный путь адаптации и совершенствования, результатом которого стал очередной рекорд знаменитой немецкой гоночной трассы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

В ходе заезда тест-пилот компании Йорг Бергмайстер за рулем серийного 718 Cayman GT4 RS преодолел 20,832-километровую Северную петлю Нюрбургринга за 7 минут 9,3 секунды. На прохождение 20,6-километровой конфигурации трассы, которую использовали для замеров в прежние годы, ушло 7 минут 4,511 секунды – на 23,6 секунды меньше, чем у Cayman GT4.

От обычного серийного купе, презентация которого запланирована на ноябрь текущего года, тестовая модель отличается гоночным "ковшом" и низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R, которые будут предлагаться покупателям в качестве опции.

Все подробности о технической "начинке" версии RS станут известны на презентации. По предварительной информации автомобиль стал легче, мощнее, а за счет нового аэродинамического обвеса возросла прижимная сила на высоких скоростях. Ожидается, что RS унаследовал 510-сильный мотор от Porsche 911 GT3.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве обнаружили редкий Porsche 718 Spyder.