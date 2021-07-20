Porsche обновил компактный кроссовер Macan

Немецкая компания Porsche провела плановое обновление компактного кроссовера Macan. Новинка получила видоизмененный дизайн и более мощные моторы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. С момента дебюта модели в году было продано более 600 тысяч экземпляров Macan, но что самое важное, 80% его покупателей впервые приобрели автомобиль марки Porsche.

Все три версии модели прибавили в мощности. Так, флагманский Macan GTS оснащен 2,9-литровым битурбованным V6 мощностью 324 кВт (440 л.с.), что на 44 кВт (60 л.с.) больше, чем у предшественника. GTS с пакетом Sport Chrono разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды и развивает максимальную скорость 272 км/ч.

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Macan S теперь оснащен 2,9-литровым V6 мощностью 280 кВт (380 л. с.), что на 20 кВт (26 л. с.) больше, чем у предыдущей модели. С его помощью автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 4,6 с, а максимальная скорость достигает 259 км/ч.

У базовой версии под капотом располагается новый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 195 кВт (265 л. с.). Он способен развить скорость 232 км/ч, а спринт от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 с.

Все версии оснащаются 7-ступенчатой коробкой передач PDK и оснащены полным приводом. Для топовой версии Macan GTS предлагается в базовой комплектации спортивная пневмоподвеска, которая опускает кузов на 10 мм. Опциональный пакет GTS Sport включает 21-дюймовые диски GT Design, систему Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и пакет Sport Chrono.

В салоне появились новый руль в стиле Porsche 911, а также новый центральный тоннель, на котором аналоговые кнопки уступили место сенсорным. Селектор трансмиссии стал компактнее, а хронометр на передней панели теперь входит в базовую комплектацию. Расширена палитра цветов и материалов отделки.

В Украине обновленный Macan уже можно заказать, а первые экземпляры ожидаются в октябре нынешнего года. Цена стартует с отметки 1886400 грн.

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