Porsche хочет стать углеродно-нейтральной компанией до 2030 года. Это также имеет последствия для поставщиков аккумуляторов.

Бренд потребует от тех, кто разрабатывает для него аккумуляторные элементы, производить их исключительно с возобновляемой энергии. По словам генерального директора Оливера Блюма, обязав поставщиков использовать такую энергию, углеродный след значительно улучшится. Об этом сообщили в Porsche.

Батареи в течение 10 лет будут перерабатывать на более чем 90 процентов. Блюм обещает, что они "в будущем будут изготавливаться из менее загрязняющих веществ, таких как кобальт".

В течение 2021 два завода компании в Цуффенхаузене и Лейпциге будут полностью нейтральными к CO2. Там производство будет базироваться на возобновляемых источниках энергии и использовании биогаза. К 2030 году Porsche инвестирует более одного миллиарда евро в ветрогенераторы, солнечную энергию и другие меры защиты климата.

Модельный ряд должен стать более электрическим, но не полностью. В модельных сериях, таких как 911, Porsche делает ставку на синтетическое топливо. Для того, чтобы сделать электрические модели более привлекательными, бренд объявил, что построит собственные станции быстрой зарядки вдоль важных магистральных дорог в Европе.

Компания хочет дополнить сеть станций Ionity с 6 до 12 350 зарядных пунктов на 350 кВт и комнатами для отдыха во время зарядки. По словам производителя, они "предложат клиентам Porsche качественный, соответствующий бренду опыт зарядки".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen заявили, что планируют построить в Европе 18 000 зарядных станций до 2025 года. На это потратят около 400 миллионов евро.