Porsche 718 Spyder начали испытывать с новым двигателем

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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Porsche 718 Spyder

Porsche начал тестировать 718 Spyder с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который пришел на замену 4,0-литровому с шестью цилиндрами.

На этой неделе Porsche вывел на китайский рынок 718 Spyder, который получил новый четырехцилиндровый двигатель. И вот прототип с таким же агрегатом увидели на испытаниях на гоночной трассе Нюрбургринг, Германия, что может означать планы компании продавать обновленную версию модели за пределами Китая. Об этом сообщает Motor1.

Задняя часть обновленной модели

О замене двигателя на прототипе свидетельствуют несколько изменений внешнего вида. Передний бампер получил меньшие воздухозаборники. Задний также изменился и имеет выхлопные наконечники рядом друг с другом в центре, как в версии для КНР.

Китайский 718 Spyder производит 295 л. с. и 380 Нм, что на 120 л. с. и 41 Нм меньше, чем у международного варианта. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, что делает его на 0,8 секунды медленнее, чем глобальный Boxster Spyder. Максимальная скорость тоже уменьшена и теперь составляет 270 км/ч.

Кроме потери двух цилиндров и обновления дизайна, еще одной значительным отличием является турбонаддув для CN-spec Spyder. Это сделало модель менее привлекательной, но позволило избежать высоких налогов в Китае, которые установлены для больших двигателей.

Spyder с четырьмя цилиндрами может привлекать покупателей в Европе и США, поскольку был бы более доступным. Обычная модель стоит от 100 000 долларов, поэтому вариант с уменьшенным двигателем может опустится ниже шестизначной отметки.

Китайский Porsche 718 Spyder

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche вернул 718 Spyder в Китай по случаю 20-летия выхода компании на их рынок. Кроме того, по этому поводу они создали специальную версию 911 Turbo S Porsche China 20th Anniversary Edition.

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