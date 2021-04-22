Porsche 718 Spyder начали испытывать с новым двигателем

Porsche начал тестировать 718 Spyder с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который пришел на замену 4,0-литровому с шестью цилиндрами.

На этой неделе Porsche вывел на китайский рынок 718 Spyder, который получил новый четырехцилиндровый двигатель. И вот прототип с таким же агрегатом увидели на испытаниях на гоночной трассе Нюрбургринг, Германия, что может означать планы компании продавать обновленную версию модели за пределами Китая. Об этом сообщает Motor1.

О замене двигателя на прототипе свидетельствуют несколько изменений внешнего вида. Передний бампер получил меньшие воздухозаборники. Задний также изменился и имеет выхлопные наконечники рядом друг с другом в центре, как в версии для КНР.

Китайский 718 Spyder производит 295 л. с. и 380 Нм, что на 120 л. с. и 41 Нм меньше, чем у международного варианта. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, что делает его на 0,8 секунды медленнее, чем глобальный Boxster Spyder. Максимальная скорость тоже уменьшена и теперь составляет 270 км/ч.

Кроме потери двух цилиндров и обновления дизайна, еще одной значительным отличием является турбонаддув для CN-spec Spyder. Это сделало модель менее привлекательной, но позволило избежать высоких налогов в Китае, которые установлены для больших двигателей.

Spyder с четырьмя цилиндрами может привлекать покупателей в Европе и США, поскольку был бы более доступным. Обычная модель стоит от 100 000 долларов, поэтому вариант с уменьшенным двигателем может опустится ниже шестизначной отметки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche вернул 718 Spyder в Китай по случаю 20-летия выхода компании на их рынок. Кроме того, по этому поводу они создали специальную версию 911 Turbo S Porsche China 20th Anniversary Edition.