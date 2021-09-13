Полиция на спорткарах Dodge займется нарушителями ПДД

По нарушителям скоростного режима в штате Аризона нанесли очередной удар. На службу полицейского департамента Прескотт-Вэлли заступили два спорткара Dodge Challenger R/T.

Об этом сообщали представители департамента на своей странице в Facebook. Благодаря гранту в размере $130 тысяч, предоставленному Управлением безопасности дорожного движения при губернаторе Аризоны, полицейское управление Прескотт-Вэлли пополнили свой патрульный парк двумя автомобилями Dodge Challenger R/T 2021 года выпуска.

Динамичные и мощные купе специально предназначены для активного предотвращения опасного вождения на дорогах. Они будут использоваться офицерами для ежедневного быстрого реагирования на ДТП, контроля безопасности велосипедистов и пешеходов, а также противодействия нарушителям скоростного режима.

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За последнее время в Прескотт-Вэлли наблюдается увеличение случаев агрессивного вождения и нарушения ПДД. Также стал значительно больше обращений граждан о безрассудных водителях. В 2019 год число случаев нарушения скорости выросло на 290%.

Dodge Challenger R/T оснащен 5,7-литровым Hemi V8 мощностью 381 л.с. Чтобы активнее бороться с нарушителями, автомобили не будут нести полицейскую "униформу", а сохранят заводскую окраску. Однако автомобиль имеет полный комплект проблесковых маячков, которые во включенном состоянии позволяют его безошибочно идентифицировать.

Ранее мы неоднократно рассказывали о полицейских машинах на службе американских копов. Например, в штате Техас за нарушителями скорости будут следить "призраки" – специальные белые Chevrolet Camaro. Кроме того, на вооружении полиции в США есть самые разнообразные машины: от брутальных Ford Police Interceptor Utility и Chevrolet Tahoe SSV/PPV до Dodge Charger, Tesla Model 3 и Model Y.

Интересно, что и в Украине за последние годы парк полицейских машин расширился и обновился. Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что за движением на украинских дорогах будут следить мобильные патрули, которые получили кроссоверы Skoda Kodiaq. Автомобили не будут иметь специальных опознавательных знаков, однако получат специальное оборудование, которое будет фиксировать нарушения ПДД в попутном и встречном направлении. Также летом нынешнего года Национальная полиция Украина получила в свое распоряжение партию пикапов Isuzu D-Max.