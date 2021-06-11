Скрытые полицейские патрули будут ездить на спорткарах

В американском штате Техас за нарушителями скорости будут следить "призраки" – специальные белые Chevrolet Camaro. Эксперимент привлек большое внимание автолюбителей.

Об этом сообщает портал Carscoops. В старые добрые времена обнаружить полицейского было легко, так как большинство автопарка состояло из классичеcких седанов Ford Crown Victoria. И даже если автомобиль не имел фирменной ливреи, если в зеркале заднего вида появлялся Crown Vic, то общения с полицией было не избежать.

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Сегодня на вооружении полиции есть самые разнообразные машины от брутальных Ford Police Interceptor Utility и Chevrolet Tahoe SSV/PPV до Dodge Charger, Tesla Model 3 и Model Y.

А в офисе шерифа округа Харрис, в штате Техас, решили использовать для борьбы с нарушителями скорости патрульные машины-призраки. Все они представляют собой совершенно не примечательные внешне спорткары Chevrolet Camaro. Об их службе в полиции свидетельствуют лишь едва заметные на белом кузове светло-серые аппликации Sheriff Harris County. Специальная светотехника скрывается за решеткой радиатора, поэтому она тоже незаметна в выключенном состоянии.

В офисе шерифа округа Харрис отмечают, что таким способом они смогут избавиться от лихачей на улицах и "сомнительной репутации региона, имеющей самые опасные дороги в стране".

Необычный эксперимент привлек к себе внимание. Некоторые автолюбители предупреждают своих собратьев об обнаружении машины-призрака на трассе. Но и в этом есть позитив, ведь зная, что где-то поблизости есть полиция, нарушитель несколько раз подумает, прежде чем нарушит ПДД.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине за движением будут следить мобильные патрули, которые получили в свое распоряжение кроссоверы Skoda Kodiaq. Автомобили не будут иметь специальных опознавательных знаков, однако получат специальное оборудование, которое будет фиксировать нарушения ПДД в попутном и встречном направлении.