Polestar создаст первый климатически-нейтральный автомобиль до 2030 года

Юрий Андриив Новости 18:06, 7.04.2021 Обновлено: 18:18, 7.04.2021

Компания Polestar, которая принадлежит Volvo, создаст первый климатически-нейтральный автомобиль, который планируют выпустить до 2030 года.

Цель проекта под названием Polestar 0 в том, чтобы полностью устранить выбросы даже от производства модели, а не просто компенсировать их высадкой деревьев, поскольку они могут быть разрушены огнем или на них повлияет изменение климата. Об этом сообщает Carscoops.

"Настаивая на создании полностью нейтрального к климату автомобиля, мы вынуждены выйти за рамки возможного сегодня. Нам придется сомневаться во всем, внедрять инновации и искать новые технологии при разработке этого проекта", – сказал генеральный директор Polestar Томас Ингенлат.

Снижение всех выбросов от производственного процесса рассматривается брендом "историческим и волнующим временем для автопроизводителей".

"Мы электрические, поэтому нам не придется беспокоиться о том, что двигатели внутреннего сгорания производят токсичные выбросы. Но это не значит, что наша работа выполнена. Сейчас мы будем работать над искоренением всех выбросов, вытекающих из производства", – сказала руководитель отдела устойчивого развития компании Фредрика Кларен.

Такие шаги повлияют на уже существующий электромобиль Polestar 2, который должен стать первой моделью в отрасли, которая получит маркировку, что будет информировать об углеродном следе и использованных для авто материалов.

"Потребители являются огромной движущей силой в переходе к устойчивой экономике. Им нужно предоставить надлежащие инструменты для принятия обоснованных и этических решений. Сегодня Polestar 2 оставляет заводы с углеродным следом. В 2030 году мы хотим представить автомобиль, который этого не делает", – отметил Ингенлат.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Polestar представила электрический скутер, который может перевозить до 275 кг мелких грузов.

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