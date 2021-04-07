Polestar створить перший кліматично-нейтральний автомобіль до 2030 року

Компанія Polestar, яка належить Volvo, створить перший у галузі кліматично-нейтральний автомобіль, який планують випустити до 2030 року.

Мета проєкту під назвою Polestar 0 у тому, щоб повністю усунути викиди навіть від виробництва моделі, а не просто компенсувати їх висадкою дерев, оскільки вони можуть бути зруйновані вогнем або на них вплине зміна клімату. Про це повідомляє Carscoops.

"Наполягаючи на створенні повністю нейтрального до клімату автомобіля, ми змушені вийти за межі можливого сьогодні. Нам доведеться сумніватися у всьому, впроваджувати інновації та шукати нові технології під час розробки цього проєкту", – сказав генеральний директор Polestar Томас Інгенлат.

Зниження всіх викидів від виробничого процесу розглядається брендом "історичним та хвилюючим часом для автовиробників".

"Ми електричні, тому нам не доведеться турбуватися про те, що двигуни внутрішнього згоряння виробляють токсичні викиди. Але це не означає, що наша робота виконана. Зараз ми будемо працювати над викоріненням усіх викидів, що випливають із виробництва", – сказала керівниця відділу стійкого розвитку компанії Фредріка Кларен.

Такі кроки вплинуть на вже наявний електромобіль Polestar 2, який повинен стати першою моделлю в галузі, яка отримає маркування, що інформуватиме про вуглецевий слід та використані для авто матеріали.

"Споживачі є величезною рушійною силою у переході до стійкої економіки. Їм потрібно надати належні інструменти для ухвалення обґрунтованих та етичних рішень. Сьогодні Polestar 2 залишає заводи з вуглецевим слідом. У 2030 році ми хочемо презентувати автомобіль, який цього не робить", – зазначив Інгенлат.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Polestar презентувала електричний скутер, який може перевозити до 275 кг дрібних вантажів.