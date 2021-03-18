Peugeot провела мировую премьеру модели 308

Французская компания Peugeot провела презентацию нового поколения модели 308, которая первой получила новую фирменную символику.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Peugeot 308 является одной из ключевых моделей марки. Новое поколение привлекает внимание ярким эмоциональным дизайном и современными цифровыми технологиями.

Автомобиль стал крупнее предшественника. Благодаря увеличению длины до 4360 мм (+110 мм) и колесной базы до 2675 мм (+55 мм), дизайнеры смогли создать более динамичный силуэт, а салон стал просторнее. Облицовка радиатора с оригинальным рисунком украшена новым "гербом" марки.

В базовой комплектации новинки – светодиодные фары. Их форма вносит свой вклад в динамичный и индивидуальный облик модели. Дневные ходовые огни в виде своеобразных клыков стали больше. Сзади также используются светодиодные фонари. Для комплектаций GT и GT Pack предлагаются матричные фары Matrix LED.

Модель построена на платформе EMP2, которая позволяет создавать автомобили с разными типами силовых агрегатов. Для новинки предложены как традиционные ДВС-версии, так и электрифицированные модификации.

Покупателям будут доступны бензиновый 3-цилиндровый турбомотора объемом 1,2 л, который предлагается в двух вариантах мощности – 110 и 130 л.с. Последний может быть не только с 6-ступенчатой "механикой", но и с 8-ступенчатым "автоматом".

Поклонникам знаменитых своей экономичностью дизельных моторов Peugeot компания предлагает 130-сильный агрегат, который работает в паре с 6-ступенчтатой МКП или 8-ступенчатой АКП.

Гибридных версий две – Hybrid 180 e-EAT8 и Hybrid 225 e-EAT8. Первая оснащается 150-сильным бензиновым мотором, а вторая – 180-сильным. В пару к ДВС добавили электродвигатель мощностью 81 кВт. Обе версии оснащаются 8-ступенчатым "автоматом" и имеют привод на передние колеса. Исключительно на электротяге они смогут преодолеть порядка 60 км.

Интерьер выполнен в фирменной концепции i-Cockpit. Уникальный дизайн интерьера подчеркнут разнообразием отделочных материалов и декора в салоне. К примеру, светодиодная "атмосферная" подсветка (8 цветов на выбор) освещает центральную консоль и дверные панели. Для отделки используется ткань или алькантара, а панели украшены алюминием.

Автомобиль получил новую мультимедийную систему i-Connect с цифровыми дисплеями, голосовым управлением и аудиосистемой Focal Premium Hi-Fi c 10-ю динамиками. В салоне предусмотрено множество ниш и отсеков для мелочей суммарным объемом 34 л. Объем багажного отсека варьируется в зависимости от положения спинки заднего сидения от 412 до 1323 л.

Автомобиль получил большой список базового и дополнительного оборудования для обеспечения комфорта и безопасности. Новый Peugeot 308 будет производиться во Франции, на заводе в Мюлузе и поступит в продажу на европейские рынки уже во второй половине 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи гибридного кроссовера Peugeot 3008 PHEV 4WD.