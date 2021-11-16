Peugeot отпраздновал выпуск миллионного кроссовера 3008

Спустя пять лет после запуска кроссовера Peugeot 3008 второго поколения, этот автомобиль отмечает важное достижение – выпуск 1 млн экземпляра, произведенного на заводе во французском Сошо. Юбилейным стал гибридный 3008 Hybrid4.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Едва появившись на рынке, Peugeot 3008 быстро завоевал популярность покупателей и высокие оценки профессиональных экспертов. В его коллекции 76 наград по всему миру, включая престижный титул "Автомобиль года 2017" в Европе. Сегодня автомобиль производится на нескольких заводах в разных странах.

Видео дня

Во Франции Peugeot 3008 является лидером своего сегмента с первого месяца выхода на рынок. По итогам 2021 года он занимает второе место в сегменте кроссоверов. Около 65% продаж модели 3008 приходится на европейский рынок. Интересно, что более 80% покупателей выбирают версии с автоматической коробкой передач, а около 40% автомобилей продаются в максимальных комплектациях.

Кроссовер завоевал признание покупателей в Европе и Украине благодаря своему яркому дизайну, отличным ходовым качествам, широкому набору передовых технологий, а также современному интерьеру. В итоге модель 3008 демонстрирует один из самых высоких уровней удовлетворения запросов клиентов – как в Европе, так и в Украине.

В Украине Peugeot 3008 предлагается в 4-х комплектациях: с тремя турбодизельными двигателями мощностью от 130 до 180 л., а также в гибридном 300-сильном варианте 3008 Hybrid4 с полным приводом и возможностью передвигаться исключительно на электротяге.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cпортивное подразделение Peugeot отметило юбилей.