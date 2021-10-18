Спортивное подразделение Peugeot отметило юбилей

В этом году компания Peugeot отмечает 40-летие со дня основания спортивного подразделения. За эти годы бренд завоевал большое количество наград и титулов в самых престижных автомобильных соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основателем Peugeot Talbot Sport стал Жан Тодт – человек-легенда не только во французском, но и в мировом автоспорте.

За 40 лет спортивное подразделение подарило миру такие знаковые модели, как Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi и, конечно же, спортпрототип Peugeot 905. Автомобили, гордо несущие эмблему со львом, успешно сражались на различных трассах и автодромах на пути к завоеванию престижных наград.

Видео дня

За эти годы подразделение Peugeot Sport принесло в копилку бренда 7 побед в ралли "Дакар" (1987-1990, 2016-2018), 5 чемпионских титулов в командном зачете WRC (1985, 1986, 2000-2002 гг.), 4 чемпионских титула в личном зачете пилотов WRC, 3 чемпионских титула в зачете команд/пилотов раллийных гонок IRC (2007-2009 гг.), 3 победы в суточном марафоне "24 часа Ле-Мана" (1992, 1993, 2009 гг.), 3 победы в гонках по подъему на холм Pikes Peak Hill Climb (1988, 1989 и 2013 гг.), титулы в кольцевых гонках серии Super Touring, чемпионский титул в ралли-кроссе в 2015 году, а также многочисленные победы и титулы в национальных гоночных сериях.

"Специалисты, гонщики, инженеры подразделения Peugeot Sport стали источником настоящей гордости, а славное наследие направляет нас в будущее и служит трамплином для дальнейших достижений – как сегодняшнего дня, так и завтрашнего", – комментирует Линда Джексон, исполнительный директор Peugeot.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Peugeot готовит к чемпионату на выносливость гибридный гоночный болид.