Opel Zafira Life превратили в дом на колесах

Немецкая компания Crosscamp пополнила семейство минивенов Opel Zafira удобным и практичным кемпером для любителей путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Crosscamp Lite – уже второй дом на колесах, который предлагает молодой производитель из Германии на базе модели Zafira Life.

В список оснащения входит газовая плитка с баллоном на 1,8 кг, дополнительная АКБ, отделения для мелкого багажа или кухонной утвари и мини-холодильник объемом 13 литров для охлаждения напитков между передними креслами.

На стоянке сиденья превращаются в несколько удобных спальных мест. Кроме того, подъемная крыша существенно увеличивает внутреннее пространство на отдыхе. На выбор предлагаются несколько вариантов организации салона, в том числе, семиместный.

Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию. Покупатели смогут также добавить в список опций камеру заднего вида с углом обзора на 180 градусов, парковочный ассистент, систему контроля за "слепыми" зонами, систему помощи на бездорожье IntelliGrip, проекционный экран и систему OpelConnect.

Стоимость Zafira Life Crosscamp Lite стартует в Германии с отметки €44499 ($53663).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, шведская компания IKEA показала уютный дом на колесах.