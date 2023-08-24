OnTaxi и хорватская рок-группа Zaprešić Boys записали музыкальное поздравление с Днем Независимости

Ко Дню Независимости Украины бренд OnTaxi вместе с хорватской рок-группой Zaprešić Boys записали музыкальное поздравление.

"Эта песня посвящается всем украинцам, всем членам нашей команды, защищающим Украину, а также водителям, которые, рискуя жизнью, с первых дней полномасштабного вторжения помогают в эвакуации людей и животных, перевозке гуманитарных грузов, трансфере медиков, спасателей и военных. Верим, что только вместе мы можем пройти через трудности и добиться новых высот. Поздравляем всех с Днем Независимости и выражаем благодарность украинцам, которые делают нашу страну сильнее", – комментирует руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын.

Напомним, что OnTaxi – современный онлайн-сервис заказа такси, работающий на территории Украины с 2016 года, был основан в Харькове. На сегодняшний день присутствует в 48 городах страны и за рубежом. Имеет удобное современное приложение для Android и IOS, а также работает по короткому номеру телефона 2000 года.

OnTaxi системно развивает бесплатные гуманитарные проекты, направленные на повышение квалификации водителей и знание ПДД среди разных слоев населения, в том числе детей и подростков. С начала войны активно занимается волонтерской деятельностью и помощью медикам, ТРО, ВСУ и МЧС.

Больше новостей можно узнать на сайте ontaxi.com.ua.