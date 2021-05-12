Обновленный Hyundai Grandeur получил элегантный белый салон

Компания Hyundai представила обновленный флагманский седан Grandeur для рынка Южной Кореи. Эта версия получила приставку Le Blanc, что в переводе с французского означает "белый".

Именно этим цветом отделанный салон автомобиля. Это довольно смелое обновление, и неожиданно, что его получил обычный автомобиль Hyundai, а не, например, модель роскошного суббренда компании Genesis. Об этом сообщает Motor1.

Другие обновления включают дополнительные системы безопасности и помощи водителю, а также новую бежевую и черную отделки интерьера. Интересно, что для Grandeur также доступны детали N Performance, такие как 19-дюймовые колеса, большие тормоза с красными алюминиевыми суппортами и спортивно настроенная подвеска.

Это, вероятно, окончательное обновление для текущего поколения Grandeur, поскольку отчеты из Кореи указывают, что совершенно новая модель выйдет в следующем году и впервые станет 5 метров в длину.

У Hyundai Grandeur достаточно интересная история. Он появился, как переделанный Mitsubishi Debonair в конце 1980-х годов, и только четвертое поколение, представленное в 2005 году, начало строиться на внутренней платформе. Сначала он задумывался как флагманский автомобиль, но потерял этот статус в 1996 году, когда была запущена большая и роскошная Dynasty.

Производство последней завершилось в 2005 году, и Grandeur стал флагманским, но опять потерял этот статус через три года, когда вышел Hyundai Genesis. В 2015 году Genesis превратился в автономный роскошный бренд, и Grandeur снова получил статус флагмана Hyundai.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai опубликовала два тизерных изображение крошечного внедорожника AX1, который выпустят для индийского рынка.