Обновленный BMW 3-Series заметили с новым салоном и изогнутым дисплеем

Тестовую BMW 3 Series заметили совсем без внешнего камуфляжа, но со скрытой панелью приборов.

В течение последних нескольких лет BMW, как и большинство немецких автопроизводителей, склонны к незначительной модернизации своих моделей, но что-то другое происходит 3 Series. Ожидается, что обновленное авто дебютирует летом этого года. Об этом сообщает Carscoops.

Одним из важнейших изменений станет принятие последней информационно-развлекательной системы iDrive, которая базируется на новой операционной системе BMW 8 и дебютировала в полностью электрическом внедорожнике iX.

Тестовый автомобиль имел спрятанную панель приборов, но контур тканей, что ее прикрывают, наводит на мысль, что BMW собирается использовать тот же изогнутый дисплей, что и на iX. Это заставит их изменить дизайн приборной панели. Добавление такого экрана внутри 3 Series может означать конец классического интерьера BMW.

Автопроизводитель уже говорил, что новый iDrive будет представлен и в недавно раскрытом i4, однако они тогда не показали никаких фотографий интерьера. Если совместить эту информацию с тестовым автомобилем, можно уверенно надеяться, что самым большим изменением в модернизированных моделях 3 Series и 4 Series станет интерьер.

Ожидается, что обновление для G20 3-Series предложит целый ряд тонких настроек внешнего дизайна, включая цвета, новый дизайн колес и фар и небольшие изменения на бамперах.

BMW запланировала начать производство обновленной 3 Series в этом июле, а 4 Series – через месяц, поэтому мы сможем увидеть больше тестовых автомобилей на дороге в ближайшие недели.

Обновленная панель приборов в BMW 3-Series Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW начал испытания купе 2 Series (G42), которую заметили в разных уровнях комплектации.