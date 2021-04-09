Новий значок Renault 4 натякнув на відродження популярної моделі

Renault подав заявку на реєстрацію нового товарного знаку Renault 4, яка може стати відродженою електричною версією однойменної моделі.

Раніше логотип Renault 5 був виявлений таким ж шляхом, і потім компанія представила його прототип, який має вийти в 2023 році. Тому 4 може бути ще одним ключовим авто в електрифікації бренду, в ході якої випустять сім нових повністю електричних машин. Про це повідомляє сайт Auto Express.

Renault не розповідали про плани відроджувати модель. Але є багато припущень, що бренд зобов’язався перезавантажити модель, як черговий доступний невеликий електромобіль, натхненний оригіналом, який був одним найбільш успішних автомобілів компанії.

За 31 рік виробництва, що тривав з 1961 по 1992 рік, марка випустила понад вісім мільйонів одиниць 4 та дешевшу похідну Renault 3. Цього року оригінальний святкує своє 60-річчя, і Renault заявили, що в листопаді відбудеться "сюрприз", заснований на фургоні 4L.

Це може бути натяком на те, що ми можемо побачити концепт до кінця 2021 року. Також це можна пов’язати з чутками про те, що новий 4 буде дешевим, електричним комерційним транспортним засобом для п’яти пасажирів.

Якщо 4 базуватиметься на тих же основах, що і новий 5, він буде використовувати платформу CMF-B, яка використовується хетчбеком Zoe і придатна для повністю електричного приводу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, за розмірами Renault 4 буде подібна до компактного кросовера. На ринку модель має з'явитися в 2025 році.