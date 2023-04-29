Новый мобильный шиномонтаж оправится к нашим воинам

Очередной мобильный шиномонтаж вскоре отправляется на юг нашей страны для выполнения гуманитарных задач. В этот раз он будет помогать быстро восстанавливать работоспособность автомобильной техники на опасных участках или в местах, где отсутствует инфраструктура или электроэнергия.

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Об этом сообщает Благотворительный фонд "Украина в огне". Новый мобильный шиномонтаж создан на базе автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Он оснащен всем необходимым для быстрой и качественной замены шин. В салоне расположен компрессор, мощный генератор, осветительные приборы, сварочный аппарат и другой необходимый инструмент. Благодаря размерам автобус способен перевозить большое количество шин, дисков и ремкомплектов.Цель проекта в ближайшие месяцы подготовить для ВСУ от 5 до 10 специализированных мобильных шиномонтажей. Они смогут закрыть потребности в самых горячих направлениях и существенно помогут ВСУ не терять технику, время и людей.

Отметим, что это уже второй мобильный шиномонтаж, созданный фондом "Украина в огне", зрителями проекта и партнерами. На этот раз мобильный шиномонтаж был приобретен за деньги от благотворительной инициативы We Сare Fund от VBET Ukraine. В ближайшие дни автомобиль отправится спасать технику и жизнь украинцев в тех местах, где раньше это было сделать сложно, опасно и даже невозможно.

Благодаря активной помощи неравнодушных людей со всех уголков Украины, сбор средств и оборудование мобильной шиномонтажной мастерской значительно ускорилось. Кроме того, уже в работе следующая машина для наших защитников. Присоединяйтесь к нашим инициативам. Вместе мы приближаем мир и процветание в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Благотворительный фонд "Украина в огне" совместно со зрителями одноименного проекта и Национальным агентством стратегических коммуникаций (НАСК) передали ВСУ первый мобильный шиномонтаж.