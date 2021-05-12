Новый Mercedes-Maybach S680 получил двигатель V12

Новый Mercedes-AMG S80 S-class оснастили двенадцатицилиндровым двигателем. Он может иметь более 600 лошадиных сил.

Впервые седан, который должен конкурировать с Bentley W12, был анонсирован в 2021 году. В прошлом месяце вышел его тизер, и вот новинка наконец раскрыта. Об этом сообщает Motor1.

Очень долгий роскошный автомобиль имеет такую же стильную двухцветную краску и большое количество хрома, как модель с V8, представленная в ноябре 2020 года, но с более элегантными многоспицевыми колесами.

Также можно заметить пару тонких изменений по сравнению со стандартным Maybach S-class. Значки "V12" украшают передние крылья, а на крышке багажника есть логотип "S680".

На одном из изображений показано моторный отсек V12, и хотя технические характеристики на данный момент недоступны, ожидается, что количество лошадиных сил будет более 600. Предыдущий Maybach S650 имел 6-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который выдавал 621 л.с. и 1000 Ньютон-метров крутящего момента.

Считается, что новый S-класс с V12 впервые применит полноприводную систему 4Matic. Больше информации о модели появится уже скоро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Maybach представили базовую версию флагманского седана S480 4Matic.