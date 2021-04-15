Mercedes-Maybach презентував мрію олігархів і слуг народу

Концерн Daimler відзначить 100-річчя бренду Maybach випуском топової версії представницького седана Mercedes-Maybach.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Цього року бренд Maybach відзначає своє 100-річчя. У далекому 1921 році на автомобільній виставці у Берліні було презентовано перший серійний автомобіль Вільгельма Майбаха – Maybach W3 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Концерн Daimler придбав компанію Maybach Motorenbau GmbH 1961 року, а 2002 року, з появою Maybach 62, почалася нова епоха в історії бренду. Цьогоріч Mercedes-Maybach встановлює нові стандарти розкоші та комфорту з топовою 12-циліндровою версією.

Новинка має на 180 мм більшу колісну базу (3396 мм), ніж подовжена версія звичайного S-Class. Це дозволило зробити відділення для задніх пасажирів ще більш просторим.

Очікується, що новинка отримає 6-літровий 12-циліндровий бітурбований двигун, потужність якого буде перевищувати 600 к. с. Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства емблемами V12 і особливим "ювілейним" логотипом на задніх стійках. Звичайно, що топова версія отримає найширший список опціонного обладнання.

Презентація новинки відбудеться у межах святкування 100-річчя бренду. Вартість моделі за попередніми даними перевищить позначку в 200 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, cемейство Mercedes-Maybach в Україні поповнив розкішний позашляховик.