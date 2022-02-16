Nissan рассказала о результатах работы в 2021 году

Компания Nissan объявила финансовые результаты деятельности за апрель-декабрь 2021 финансового года и обновлена в улучшении прогнозов на 2021 финансовый год в целом.

Об этом рассказывает пресслуба производителя. За первые девять месяцев финансового года консолидированный чистый доход составил 55,4 миллиарда долларов США, консолидированная операционная прибыль – $1,7 млрд, а маржа операционной прибыли составила 3,1%. Чистые поступления1 за девять месяцев составили $1,8 млрд.

Хотя недостаток полупроводников продолжал оказывать влияние, благоприятная ситуация на рынке Соединенных Штатов Америки в сочетании с постоянным улучшением качества продаж на каждом рынке привела к значительному росту чистой выручки. Прибыль по сравнению с предыдущим годом значительно выросла благодаря финансовой дисциплине и жесткому контролю за фиксированными расходами.

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Обзор 2021 финансового года

Хотя прогнозируемый объем продаж остался неизменным и составляет 3,8 миллиона единиц, значительная нехватка полупроводников и увеличение количества инфицированых COVID-19 в результате распространения штамма Omicron оказывают влияние на работу заводов. Несмотря на эти вызовы, компания Nissan пересмотрела свой прогноз на полный год в сторону увеличения, учитывая дальнейшее повышение показателей деятельности, благодаря улучшению качества продаж и оптимизации затрат, дальнейшему падению курса иены и пересмотру последствий роста цен на сырье.

Nissan прогнозирует чистый доход в размере $78,5 млрд. С учетом результатов за первые девять месяцев компания рассчитывает получить операционную прибыль $1,9 млрд или на $270,2 млн по сравнению с предыдущим прогнозом. Ожидается, что чистая прибыль составит $1,8 млрд, или на $225,2 млн по сравнению с предыдущим прогнозом.

Комментируя результаты, генеральный директор Nissan Макото Учида заявил: "В первые девять месяцев 2021 финансового года мы постоянно улучшали показатели нашей коммерческой деятельности за счет выпуска новых моделей, улучшения качества продаж и дальнейших усилий, направленных на обеспечение финансовой дисциплины. Хотя мы ожидаем, что в четвертом квартале ситуация на рынке будет оставаться неопределенной, в течение этого важного года реализации плана трансформации Nissan NEXT мы будем продолжать усовершенствование наших инициатив для достижения результатов пересмотренного прогноза на полный год и маржи операционной прибыли на уровне 2%. NEXT во всем мире, мы стремимся достичь планового показателя в 5% операционной прибыли в 2023 финансовом году".

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan вошла в список наиболее социально влиятельных брендов в мире.