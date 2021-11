Nissan представил на автошоу SEMA полдюжины новинок

Японская компания Nissan представила на открывшейся в Лас-Вегасе ежегодной выставке тюнинга и аксессуаров шесть ярких автомобилей. Три машины созданы энтузиастами бренда, а еще три – инженерами компании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Каждый автомобиль призван подчеркнуть достоинства машин марки в той или иной области. Так, например, проект Overland посвящен внедорожным возможностям. Тему раскрывают подготовленные к самым суровым испытаниям модели Pathfinder и Frontier.

Project Overland Pathfinder

Внедорожник Project Overland Pathfinder получил целый рад модификаций, включая лифт-комплект Nismo Off Road, поднявший автомобиль над землей на 51 мм и специальные однотрубные газовые амортизаторы Bilstein. Кроме того, для модели подготовили составные колесные диски Nismo Off Road и внедорожные шины 265/60 R18 Maxxis RAZR AT.

Также автомобиль оснастили экспедиционным багажником на крыше, 83-литровыми багажными ящиками Roam Adventure, комплектом дополнительных фар на крыше, мощным стальным бампером со встроенными фонарями, боковыми защитными трубами, каркасом RIGd UltraSwing для крепления "запаски" с откидным столиком UltraTable. Кроме того, в комплект вошел туристический органайзер Egoе Nestbox Camper Conversion Kit с походной кухней и спальными местами.

Project Overland Frontier

Второй представитель Project Overland – пикап Frontier – также подвергся серьезной модернизации, чтобы в полной мере удовлетворять потребностям любителей экстремального отдыха. Шасси было дополнено лифт-комплектом Nismo Off Road Performance, поднявшей машину на 51 мм, верхними передними рычагами SPC с гибкими шарнирами xAxis для увеличения хода. Сзади установили амортизаторы Nismo Off Road с дополнительными резервуарами, а также новые листовые рессоры Nismo Off Road, которые позволили увеличить клиренс на 51 мм и обеспечивают большую грузоподъемность. Также пикап получил колеса Nismo Off Road Axis и шины 285/70 R17 Maxxis RAZR MT. Штатную выхлопную систему заменили на более эффективную из ассортимента Nismo Off Road Performance с полированным патрубком и лазерной гравировкой.

Длинный список внешних модификаций включает в себя усиленный бампер со встроенными фарами дальнего света, каркас над багажным отделением с палаткой, комплекта дополнительной светотехники, багажник на крыше Front Runner Slimline II, мощный реечный домкрат Hi-Lift Jack Mount с разъемом Hi-Lift X-Treme и пара 83-литровых ящиков от Roam Adventure. Кроме того, в списке оборудования есть всепогодный органайзер TruckVault с выдвижными ящиками и спальными местами, холодильник ARB Elements и воздушный компрессор.

В салоне появился походный GPS-навигатор Garmin Overlander, цифровой блок управления электрооборудованием Garmin PowerSwitch и системой крепления устройств 67 Designs. Кроме того, в путешествии пригодится портативный литиевый аккумуляторный источник питания Dometic PLB40 и складная солнечная панель Overland Solar Bugout 130.

Nissan Rebelle Rally Frontier

А вот пикап Nissan Rebelle Rally Frontier относится к спортивной составляющей истории Nissan. Автомобиль построен для женского ралли-марафона Rebelle Rally. Автомобиль создан на базе пикапа Frontier PRO-4X. Под флагом Nissan в соревнованиях принимает участие экипаж команды Team Wild Grace Седона Блинсон и Лин Вудвард. В этом году этот дуэт занял шестое место в марафоне по бездорожью. Автомобиль получил многочисленные элементы из ассортимента Nismo Off Road, включая дополнительную светотехнику, спортивную подвеску, выхлопную систему с "прямотоком" и колесные диски Axis.

Купе "DocZ" Сона Кана

Автомобиль голливудского киноактера Сона Кана, известного по франшизе "Форсаж", создан по мотивам раллийного Datsun 240Z, который победил в ралли "Сафари" в 1971 году. Кан и его приятель Эрик Агилар из Erick's Racing нашли оригинальное купе 240Z 1971 года в Лос-Анджелесе и решили сделать машину в честь легендарного гоночного болида.

Автомобиль восстановили и установили форсированный мотор L24, объем которого увеличили до 2,8 литра. Двигатель получил новую головку блока цилиндров, три карбюратора Weber и выхлопную систему с "прямотоком". С учетом возросшей мощности на машине установили усиленную подвеску и более эффективную тормозную систему. Дополняют образ 16-дюймовые диски 78 Nanakorobi Yaoki в стиле "родных" колес Kobe Seiko, которые ставили на Z432. Также автомобиль получил новую крышу и часть кузовных панелей, а компания Coastline Autosport подготовила уникальный лак, который имитирует кожу карпа кои.

Nissan "Altimaniac"

Еще один интересный проект, представленный компанией Nissan на выставке SEMA, создан трехкратным чемпионом мира по дрифту Formula Drift Крисом Форсбергом на базе седана Nissan Altima. Автомобиль стал результатом партнерства компаний Valvoline и Nissan. Дрифт-кар с мотором от купе GT-R получило соответствующее имя Altimaniac.

Шасси доводили специалисты Tekk Consulting. Двигатель "прокачали" мастера компании T1 Race Development, которые довели мощность V6 до 2000 л.с. В паре с этим "монстром" работает секвентальная трансмиссия RTS 6XD. В салоне разместили четыре карбоновых кресла Recaro Automotive. Каждый пассажир защищен индивидуальным трубчатым каркасом. Кузов окрашен в фирменные цвета Valvoline.

2023 Nissan Z

Новейшее купе Z представлено на выставке в специальной версии Z Proto Spec, которая будет изготовлена для американского рынка в количестве всего 240 экземпляров. Автомобиль оснащен 400-сильным турбомотором объемом 3 литра.

