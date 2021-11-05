Nissan GT-R 50 от Italdesign готовы отправится к коллекционерам

Совместный проект Italdesign и Nissan стартовал еще в 2018 году в ознаменование 50-летия Italdesign и модели GT-R. Спустя три года первые серийные экземпляры готовы отправиться к заказчикам по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первые автомобили были собраны вручную специалистами Italdesign в Турине. Каждый экземпляр был изготовлен по индивидуальному заказу в соответствии с пожеланиями покупателей.

Например, один из суперкаров вдохновлен легендарной выставочной версией GT-R 1972 года. Команда Italdesign упорно работала над созданием специальной ливреи и цвета, соответствующего ей, создав оттенок Verde Kenmeri для этого единственного автомобиля.

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Два владельца черпали вдохновение в концептуальном GT-R50, мировая премьера которого состоялась во время фестиваля скорости в Гудвуде в 2018 году. Несмотря на то, что каждый автомобиль имеет собственную уникальную графику, они используют комбинацию серого Liquid Kinetic Grey и золотистого Energic Sigma Gold цветов. Также в палитре есть уникальные цвета Argento Italdesign и Nero Caravaggio, в честь одного из величайших художников эпохи Возрождения.

Nissan GT-R 50 от Italdesign создан базе топовой версии Nismo и отличается уникальным дизайном. Все наружные панели и светотехника изменены. По сравнению с обычным GT-R длина выросла до 4784 мм (+94 мм), ширина — до 1992 мм (+97 мм), а высота уменьшена до 1316 мм (-54 мм).

Кроме того, был существенно доработан двигатель. Битурбированный мотор V6 объемом 3,8 литра форсирован до 720 л.с. (+120 л.с.), а крутящий момент вырос с 652 до 780 Нм. По словам создателей, основные детали двигателя были заимствованы у гоночного болида GT-R, который выступает в кольцевом чемпионате в классе GT3. Речь идет о более эффективных турбокомпрессорах, облегченных поршнях, коленвале, распредвалах и форсунках топливной системы. Реализовать огромный потенциал мотора помогают 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями и полноприводная трансмиссия.

Также инженеры поработали над подвеской и тормозами. На смену штатным пришли адаптивные амортизаторы Bilstein, карбоно-керамические тормоза Brembo c 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади, а диаметр тормозных дисков увеличили до 390 и 380 мм соответственно. За дорогу суперкар цепко держится высокоскоростными шинами Michelin Pilot Super Sport размерностью 255/35 R21 спереди и 285/30 R21 – сзади.

Cтоимость эксклюзивного Nissan GT-R 50 от Italdesign составляет порядка миллиона евро и может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика.

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