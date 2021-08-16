Nio готовит новый бюджетный бренд

Китайская компания Nio анонсировала планы по созданию нового бренда для массового потребителя. Новинка призвана составить конкуренцию продукции таких гигантов, как Volkswagen и Toyota.

В компании Nio позиционируют свою продукцию в качестве альтернативы премиальным брендам BMW и Audi. Следующим этапом в развитии компании станет создание нового бренда для более широкой покупательской аудитории. Об этом рассказал руководитель Nio Уильям Ли в интервью агентству Reuters.

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"Мы хотим предложить лучшую по цене продукцию и сервис, чем у Tesla", – комментирует Ли.

На сегодняшний день у китайского производителя есть три модели кроссоверов. Во втором квартале Nio реализовала около 22 тысяч автомобилей, что вдвое превышает аналогичный период прошлого года. В модельной линейке до конца нынешнего года ожидается появление седана Nio ET7, а еще две новинки запланированы на будущий год.

В своем интервью Ли не уточнил, когда ожидать появления нового бюджетного бренда, а также каким будет его модельный ряд.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, китайская компания Nio намерена выйти на рынок Европы