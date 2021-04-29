Китайская компания NIO намерена выйти на рынок Европы

Китайская автомобильная компания NIO, специализирующаяся на выпуске электромобилей, намерена выйти на европейский рынок, а первыми продукцию бренда смогут приобрести жители Норвегии.

Об этом компания рассказала на своем сайте. По случаю старта продаж электромобилей в Норвегии 6 мая в Осло запланирована пресс-конференция компании NIO.

Первый шоу-рум компании будет открыт в Осло, а руководителем подразделения NIO Norway станет Мариус Хейлер, ранее возглавлявший норвежское отделение Jaguar Land Rover. В настоящее время компания NIO активно ищет сотрудников для нового подразделения.

Выбор локации сделан не случайно. Согласно отчету Норвежской дорожной федерации (OFV), в 2020 году доля электромобилей среди всех приобретенных новых автомобилей в стране составила 54,3 %. Это лучший показатель в мире. Прогнозируется, что в нынешнем году этот показатель достигнет 65%, а к 2025 году Норвегия станет первой страной в мире, где будут прекращены продажи новых авто с ДВС.

NIO давно планировала экспансию на европейский рынок и несколько лет назад открыла офис в немецком Мюнхене и R&D-центр в британском Оксфорде.

Компания NIO была основана в 2014 году, а с 2018-го серийно выпускает электромобили премиум класса. 7 апреля нынешнего года компания NIO достигла важного результата в своей истории, выпустив 100-тысячный электромобиль. В настоящее время в продуктовом портфолио компании четыре электромобиля – кроссоверы ES8, ES6 и ЕС6, а также стильный седан ЕТ7

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический седан NIO ET7 сможет проехать до 1000 км.