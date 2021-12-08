Названы самые популярные авто в Украине в ноябре

В минувшем месяце украинские автолюбители приобрели и поставили на учет 8,7 тысяч новых и 58,3 тысяч подержанных легковых машин. Лидером сегмента б/у стал Volkswagen, а бестселлером среди новых моделей стал корейский кроссовер Kia Sportage.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". В ноябре в Украине первую регистрацию получили 67 тысяч автомобилей, большая часть которых относится к категории подержанных. Всплеск потребительской активности был обусловлен окончанием сроков льготной "растаможки", которая закончилась 10 ноября.

Всего в ноябре было зарегистрировано 58,3 тысячи б/ машин, что на 81% превышает показатели прошлого года и на 4% опережает результат октября. Наибольшей популярностью в этой категории пользовался Volkswagen Passat. На его долю пришлось почти 4 тысячи машин. Второе место также занимает продукция бренда Volkswagen – за Golf отдали свои кровные сбережения 3377 украинских автолюбителей. При этом новые автомобили немецкого бренда не смогли войти даже в "десятку" из-за дефицита машин у дилеров, вызванного нехваткой электронных чипов, и занимают 14-е место (159 авто). На официальном сайте компании в Украине в наличие всего 162 машины, причем 117 из них используются для тест-драйвов и только 45 есть на складе. И как рассказали АвтоОбозу, ситуация в ближайшие месяцы вряд ли улучшится.

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А вот среди новых автомобилей – очередная смена лидеров. В борьбу Toyota и Renault вмешалась южнокорейская компания Kia, которая опередила конкурентов и продала 1251 автомобиль, из которых 1155 пришлось на долю бестселлера месяца – кроссовер Kia Sportage.

Вторую строчку заняла компания Toyota, которая, как и многие операторы рынка, столкнулась с дефицитом полупроводников. В результате ей удалось реализовать на отечественном рынке 974 новых машины. Из них наиболее популярным традиционно является кроссовер RAV4 с результатом 308 авто.

На третьем месте ноябрьского рейтинга б/у – французский Renault Megane с результатом 3225 авто. В сегменте новых авто компания Renault также занимает третью строчку. В ноябре обладателями машин марки стали 882 украинца, что почти на 5% меньше, чем месяцем ранее. Основную долю продаж бренда занимает кроссовер Duster (345 экз.).

Четвертое место в рейтинге популярности на рынке подержанных авто у чешской Skoda. За модель Octavia своими кошельками "проголосовали" 2523 украинских автолюбителей. А вот ситуация с новыми Skoda продолжает стремительно ухудшаться. По сравнению с ноябрем 2020 года продажи упали на 43%, а в рейтинге брендов компания опустилась с 9 на 11 место, реализовав всего 276 машин. Причина та же, что и у "материнского" концерна Volkswagen – острая недостаточность электронных компонентов.

Среди новых автомобилей четвертое место по популярности украинцев занимает китайский бренд Chery, который стремительно ворвался в ТОП-10 и наращивает обороты. Переместившись в сентябре с 8-го на четвертое место, Chery два месяца подряд прочно занимает 4-ю позицию рейтинга, В октябре компания реализовала 488 авто, а в ноябре – уже 612. По сравнению с ноябрем прошлого года прирост составил феноменальные почти 278%. Бестселлером бренда стал компактный кроссовер Tiggo 4 (250 экз.).

На пятом месте по популярности среди подержанных авто – Ford Focus с результатом 1781 шт. А в рейтинге новых машин Ford занял 15 место с показателем 157 проданных авто, что почти на 10% меньше, чем в октябре. Да и если зайти на официальный сайт компании

Еще один украинский феномен – результаты продаж японской компании Mitsubishi, продукция которой не менялась уже несколько лет. Несмотря на это за минувшие месяцы компания переместилась на 5 строчку рейтинга продаж и смогла реализовать в ноябре 494 автомобиля.

В общей сложности, с начала года, украинские номера получили почти 470 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из других стран, что в полтора раза больше, чем за тот же период 2020 года. В категории новых авто ситуация постепенно улучшается, но дефицит продукции не позволяет полностью удовлетворить отложенный спрос. За 10 месяцев обладателями машин без пробега стали 92,7 тысяч украинских автолюбителей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.

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