Названы победители всемирного конкурса 'Автомобиль 2021 года'

В канадском Торонто подвели итоги всемирного конкурса "Автомобиль 2021 года" и назвали победителей.

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета. В этом году главный приз достался электрическому кроссоверу VW ID.4.

В конкурсе WCOTY-2021 приняли участие 93 автомобильных журналиста из 28 стран мира.

Стоит отметить, что это уже пятая подобная награда в копилке бренда. Ранее престижного титула WCOTY были удостоены модели Golf VI (2009), Polo (2010), UP! (2012) и Volkswagen Golf VII (2013).

Помимо основного победителя, были названы призеры в специальных номинациях. Так, лучшим в категории "Автомобиль класса люкс" стал Mercedes-Benz S-Class. За 17 лет проведения конкурса это 4-я награда для бренда и вторая – для S-Class.

В категории лучших "Спортивных автомобилей" в 7-й раз награда конкурса досталась культовому Porsche 911 Turbo.

В номинации "Городской автомобиль" престижной премии удостоен электрический хэтчбек Honda e.

А награда за "Дизайн" отправилась в Великобританию к создателям нового поколения Land Rover Defender.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жюри европейского конкурса "Автомобиль 2021 года" назвало победителя, которым стал хэтчбек Toyota Yaris. А в Украине победителями национального конкурса "Автомобиль 2021 года" стали Skoda Octavia и Peugeot 2008.