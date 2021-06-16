На украинский рынок выйдет китайский JAC J7 по цене ниже $20 000

В Украине в июне поступит в продажу флагманский лифтбек J7 китайской компании JAC. Он стоит от 489 000 гривен, что чуть более 18 000 долларов.

Автомобиль доступен в двух версиях: Comfort и Luxury. Они имеют несколько отличий. В частности первая доступна с шестиступенчатой механической КП, а вторая – с вариатором. Цена на Luxury начинается от 529 000 гривен. Об этом сообщили на сайте JAC.

J7 оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость машины – 170 км/ч.

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Модель разрабатывалась вместе с Volkswagen. В длину она имеет 4772 мм, ширину – 1820 мм, высоту – 1492 мм. Колесная база – 2760 мм. Версия Comfort весит 1432 кг, а Luxury – 1440 кг.

Автомобиль доступен в трех цветах: красный, черный и белый. Также обе версии можно выбрать с черной крышей. Кроме того, J7 получил светодиодные фары, дневные ходовые огни и внешние зеркала с электроприводом и обогревом.

Внутри установили USB-разъемы, которыми могут пользоваться пассажиры передних и задних сидений, 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,4-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Luxury получила также кожаный салон, спортивные кресла, подсветку салона и климат-контроль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стал доступен для заказа кроссовер Skoda Kodiaq, который представили в апреле этого года. Он доступен в четырех комплектациях: Ambition, Style, L&K и Sport Line.