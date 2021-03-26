На торги выставили реплику Corvette из "Форсажа-5"

Сергей Иванов Новости 18:30, 26.03.2021

Американский музей Volocars проведет торги, одним из лотов которых станет реплика Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 модельного года, принимавшая участие в фильме "Форсаж-5".

Об этом сообщается на сайте Volo Auto Museum. Такие копии по лицензии General Motors выпускает фирма Mongoose Motorsports.

Для фильма было изготовлено 12 экземпляров родстера, но сохранились только три
volocars.com
Автомобиль в экспозиции музея Volo Auto Museum
volocars.com
Кадр с фильма "Форсаж-5"
volocars.com

Для фильма было изготовлено 12 экземпляров родстера, но сохранились только три. Этому экземпляру повезло не принимать участия в натурных съемках, – его задействовали только в студии.

Копии Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года по лицензии General Motors выпускает фирма Mongoose Motorsports
volocars.com
Двухместный салон отделан черной кожей
volocars.com
Автомобиль полностью функционален
volocars.com

Автомобиль полностью функционален. Он оснащен 5,7-литровым 380-сильным двигателем V8 и автоматической коробкой передач. За исключением 17-дюймовых дисков PS Engineering, он визуально максимально полно соответствует оригинальному Corvette Grand Sport 1963 года.

Он оснащен 5,7-литровым 380-сильным двигателем V8 и автоматической коробкой передач
volocars.com

После окончания съемок автомобиль выкупил один из подрядчиков, а затем машина попала в музей в Иллинойсе.

Напомним, что в 1963 году Chevrolet выпустил всего 5 экземпляров Corvette Grand Sport. Все они находятся в частных коллекциях, а их стоимость оценивается семизначными суммами. Приобрести качественно выполненную копию, да еще и с "кинематографической" историей, можно будет 19-21 апреля. Организаторы аукциона планируют выручить за родстер $95-100 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине построили копию культового авто из фильма "Форсаж". Речь идет о точной копии тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на котором ездил герой Пола Уокера (Брайан О’Коннер).

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