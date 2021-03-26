На торги виставили репліку Corvette з "Форсажу-5"

Сергій Іванов Новини 18:30, 26.03.2021

Американський музей Volocars проведе торги, одним з лотів яких стане репліка Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 модельного року, яка брала участь у фільмі "Форсаж-5".

Про це повідомляється на сайті Volo Auto Museum. Такі копії за ліцензією General Motors випускає фірма Mongoose Motorsports.

Для фільму було виготовлено 12 екземплярів родстера, але збереглися лише три
volocars.com
Автомобіль в експозиції музею Volo Auto Museum
volocars.com
Кадр с фильма "Форсаж-5"
volocars.com

Для фільму було виготовлено 12 екземплярів родстера, але збереглися лише три. Цьому примірнику пощастило не брати участі у натурних зйомках, – його задіяли лише у студії.

Копії Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 року за ліцензією General Motors випускає фірма Mongoose Motorsports
volocars.com
Двомісний салон оброблений чорною шкірою
volocars.com
Автомобіль повністю функціональний
volocars.com

Автомобіль повністю функціональний. Він оснащений 5,7-літровим 380-сильним двигуном V8 та автоматичною коробкою передач. За винятком 17-дюймових дисків PS Engineering, візуально він максимально повно відповідає оригінальному Corvette Grand Sport 1963 року.

Він оснащений 5,7-літровим 380-сильним двигуном V8 і автоматичною коробкою передач
volocars.com

Після закінчення зйомок автомобіль викупив один з підрядників, а потім машина потрапила у музей в Іллінойсі.

Нагадаємо, що у 1963 році Chevrolet випустив всього 5 примірників Corvette Grand Sport. Всі вони знаходяться у приватних колекціях, а їх вартість оцінюється семизначними сумами. Придбати якісно виконану копію, та ще й з "кінематографічної" історією, можна буде 19-21 квітня. Організатори аукціону планують виручити за родстер $ 95-100 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Україні побудували копію культового авто з фільму "Форсаж". Йдеться про точну копію тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на якому їздив герой Пола Уокера (Брайан О'Коннер).

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