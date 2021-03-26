На торги виставили репліку Corvette з "Форсажу-5"

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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На торги виставили репліку Corvette з 'Форсажу-5'

Американський музей Volocars проведе торги, одним з лотів яких стане репліка Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 модельного року, яка брала участь у фільмі "Форсаж-5".

Про це повідомляється на сайті Volo Auto Museum. Такі копії за ліцензією General Motors випускає фірма Mongoose Motorsports.

Для фільму було виготовлено 12 екземплярів родстера, але збереглися лише три
Автомобіль в експозиції музею Volo Auto Museum
Кадр с фильма "Форсаж-5"

Для фільму було виготовлено 12 екземплярів родстера, але збереглися лише три. Цьому примірнику пощастило не брати участі у натурних зйомках, – його задіяли лише у студії.

Копії Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 року за ліцензією General Motors випускає фірма Mongoose Motorsports
Двомісний салон оброблений чорною шкірою
Автомобіль повністю функціональний

Автомобіль повністю функціональний. Він оснащений 5,7-літровим 380-сильним двигуном V8 та автоматичною коробкою передач. За винятком 17-дюймових дисків PS Engineering, візуально він максимально повно відповідає оригінальному Corvette Grand Sport 1963 року.

Він оснащений 5,7-літровим 380-сильним двигуном V8 і автоматичною коробкою передач

Після закінчення зйомок автомобіль викупив один з підрядників, а потім машина потрапила у музей в Іллінойсі.

Нагадаємо, що у 1963 році Chevrolet випустив всього 5 примірників Corvette Grand Sport. Всі вони знаходяться у приватних колекціях, а їх вартість оцінюється семизначними сумами. Придбати якісно виконану копію, та ще й з "кінематографічної" історією, можна буде 19-21 квітня. Організатори аукціону планують виручити за родстер $ 95-100 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Україні побудували копію культового авто з фільму "Форсаж". Йдеться про точну копію тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на якому їздив герой Пола Уокера (Брайан О'Коннер).

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