На продажу выставят Shelby Cobra Super Snake Кэрролла Шелби

На аукцион Barrett-Jackson выставят уникальную Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 года выпуска. Она принадлежала известному гонщику и основателю компании Carroll Shelby International Кэроллу Шелби.

Он построил всего два экземпляра Super Snake. Один для себя, а второй создал для комика Билла Косби. До сих пор сохранился только первый автомобиль, а другой продали и его водитель сорвался на нем с обрыва в Тихий океан. Об этом сообщили в Barrett-Jackson.

Сохраненная Shelby Cobra Super Snake имеет двигатель V8 7.0 с двумя механическими нагнетателями. Мотор сочетается с трехступенчатой автоматической коробкой передач, развивает 800 лошадиных сил и разгоняет машину с места до 97 километров в час за три секунды.

Автомобиль ни разу полностью не реставрировали и почти все его детали оригинальные. Спорткар только "освежали", чтобы сохранить его в максимально приближенном к заводскому состоянии.

Модель уже участвовала в аукционах. В 2007 году высшая ставка была 5,5 миллиона долларов, что сделало ее самым дорогим автомобилем, который участвовал в торгах в США.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили пикап GMC 1967, который принадлежал Элвису Пресли. У машины отреставрированная рама, кузов в отличном состоянии и без коррозии, а салон находится в первозданном виде.