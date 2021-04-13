Машины принца Филиппа: что было в его автопарке. Фото

9 апреля 2021 года супруг английской королевы Елизаветы II принц Филипп ушел из жизни. Он обожал автомобили и самостоятельно водил до 97 лет.

АвтоОбоз решил собрать машины, которые были в автопарке Филиппа. Первым автомобилем принца был Standard Nine 1935 года. На нем он ездил в 1940 году на Цейлоне. Модель сохранилась до сих пор и выставляется в отеле Galle Face на Шри-Ланке.

Standard Nine, на котором принц ездил на Цейлоне Bruce Rawlings

MG TC 1946 года упоминается в эмоциональном письме 21-летней Елизаветы в 1947 году. Будущая королева описывала, как познакомилась с Филиппом и рассказывала, что он наслаждался вождением и быстро ездил.

"У него крошечный MG, которым он очень горд, – он катал меня, и как-то раз мы отправились в Лондон, что было очень весело. Только сидишь в машине, будто прямо на дороге, а колеса расположены почти на уровне головы", – вспоминала принцесса.

MG TC, в котором "сидишь будто прямо на дороге" E&R Classics

В сентябре 1946 года принц приобрел за 527 фунтов MG TC черного цвета с зеленым салоном и номерными знаками "HXD 99". Это был популярный и недорогой родстер со скромным четырехцилиндровым мотором объемом 1,25 литра и мощностью 55 лошадиных сил. Машина стоила примерно в полтора раза дороже простого семейного автомобиля с похожими характеристиками.

MG TC с четырехцилиндровым мотором объемом 1,25 литра Hagerty

На природе королевская семья часто использовала внедорожники Land Rover, в том числе и эту модель 1953 года. На фото – принц за рулем одного из первых королевских Land Rover с номерным знаком "NXN 1". Его отреставрировали и выставили в замке Балморал.

Один из первых королевских Land Rover Getty Images

После рождения принца Чарльза и принцессы Анны, супругам нужен был четырехместный автомобиль. Филипп выбрал спортивную британскую Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 года.

Автомобиль с кузовом от ателье Tickford имел независимую подвеску всех колес и 140-сильную рядную "шестерку" объемом 2,9 л конструкции Уолтера Бентли. Он мог разогнаться до 160 километров в час, чем с удовольствием пользовался принц.

Lagonda 3-Litre Drophead Coupe, которая разгонялась до 160 км/ч autoevolution.com

Следующий Lagonda 3-Litre Drophead Coupe 1954 года с номером шасси LB/290/31 – один из двадцати экземпляров модели 3-Litre первого поколения. Принц Филипп заказал, чтобы машину покрасили в особо темный оттенок "Эдинбургский зеленый", дополнили гидроприводом складной крыши, рычагом коробки передач на полу, радиотелефоном с прямой линией с Букингемским дворцом и дополнительным зеркалом в левом верхнем углу лобового стекла – чтобы королеве было удобно поправлять шляпку.

Супруг королевы наездил за семь лет на кабриолете с номером "OXR 1" 56 000 километров. На нем он ездил на поло и официальные визиты по всей стране, отвозил принца Чарльза в школу, и даже взял на борт королевской яхты "Britannia" во время поездки в Австралию. Машина перешла в частные руки в 1962 году. В 2016 году ее продали с аукциона за 337 500 фунтов – втрое дороже таких автомобилей в аналогичном состоянии.

Один из двадцати экземпляров модели 3-Litre первого поколения journal.classiccars.com

Lagonda супруг королевы сменил на другой спортивный кабриолет – британский Alvis TD21 1961 года, и номерная табличка "OXR 1" перешла на него. На Лондонском моторшоу его сдержанно-элегантный дизайн от швейцарского ателье Graber полюбился принцу, и вскоре он заказал авто. Специально для него ателье Park Ward (подразделение Rolls-Royce) изготовило кузов с лобовым стеклом увеличенной высоты и электроприводом крыши. По просьбе клиента приборную доску из полированного ореха, который давал блики, заменили на кожаную.

Принц получал удовольствие от машины, и через несколько лет спорткар доработали, установив пятиступенчатую коробку ZF и еще ряд деталей от машин более позднего образца. Трехлитровая "шестерка" на 115 л. с. позволяла машине набирать 166 км/ч. Автомобиль до сих пор принадлежит королевской семье, и иногда его демонстрируют на выставках и конкурсах элегантности.

Доработанный Alvis TD21 Tim Griffiths

На фотографиях шестидесятых годов с конных соревнований часто можно увидеть королевскую семью с пятидверным Land Rover Series II '109' с длинной колесной базой и номерным знаком "JYV 1D". Впрочем, на фотографиях есть два разных автомобиля с одинаковым номером, на что указывают фары с различным расположением.

Land Rover, на котором королевская семья ездила на отдых Getty Images

В середине шестидесятых принц Филипп приобрел уникальный спортивный универсал Triplex GTS 1965 года. Его построили в единственном экземпляре на основе купе Reliant Scimitar по проекту фирмы Ogle Design.

Название "Триплекс" означает, что это экспериментальная машина британской стеклянной компании, на которой тестировали новые технологии – многослойное стекло, его тонировку и электрообогрев лобового стекла. Автомобиль оснащался трехлитровым двигателем Ford V6.

Triplex GTS, на котором тестировали новые автомобильные технологии Daily Mail

У принца Филиппа был свой личный автомобиль-такси Metrocab Taxi, который не должен был привлекать лишнего внимания во время частных визитов в Лондон. Им мог управлять как королевский водитель, так и сам принц. Это породило басни, вроде "хотел доехать на такси, постучал в окошко, а за рулем сам герцог Эдинбургский".

От обычных таксомоторов его автомобиль отличался отсутствием фонаря на крыше, темно-зеленой окраской вместо традиционной черной и роскошно отделанным салоном. В 2017 году принц отказался от автомобиля и его отправили в музей.

Королевский Metrocab Taxi Getty Images

В последние годы Филиппа чаще всего видели за рулем зеленого Land Rover Discovery с номерным знаком "OXR 2" и скромного темно-зеленого Freelander с табличкой "OXR 1". На последней в 2019 году принц попал в аварию, столкнувшись с минивэном Kia. После этого он решил отказаться от водительских прав.

Land Rover Freelander, на котором Филипп попал в аварию Getty Images

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