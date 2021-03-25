На европейский рынок выходит новый кроссовер DS 4 La Premiere

Компания DS Automobiles выводит на европейский рынок свой новый кроссовер DS 4 La Premiere. Французская фирма рассказала о характеристиках авто и назвала цены.

Модель представили еще в начале февраля, а уже сейчас ее можно забронировать в интернете. Кроссовер доступен с двумя двигателями, от которых зависят цены на него. С гибридом E-TENSE 225 он стоит от 51 150 евро, а с PureTech 225 Automatic от 49 200 евро. Об этом говорится на сайте производителя.

Оба выдают 225 лошадиных сил и используют четырехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом и автоматической коробкой передач с восьмиступенчатым гидротрансформатором. В электрическом режиме автомобиль может проехать 50 км. Кроме того, на французском рынке будет доступен третий вариант двигателя PureTech 180 Automatic, с которым автомобиль будет дешевле.

Что касается оборудования, в эту модель входит много элементов, которые позиционируется как настоящая технологическая витрина бренда. Конечно, если остановиться на некоторых деталях, можно упомянуть систему ночного видения DS Night Vision, гидроакустическое оборудования Focal или лакированную серую краску. У покупателей DS 4 La Premiere появится в конце 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, DS представил новое поколение хэтчбека DS 4. По сравнению с предшественником новинка стала больше и получила широкие задние двери с электроприводом стекол.