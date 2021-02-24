На аукцион выставили редкий Lamborghini Countach

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
2,2 т.
Lamborghini Countach LP400 S Series III

На аукцион Bring A Trailer выставили редкий Lamborghini Countach LP400 S Series III. Он – один из 82 экземпляров, произведенных в 1982 году.

В этом же году автомобиль приобрели на Ближнем Востоке, затем в начале 90-х он оказался в США. В 1994 году модель конфисковало Управление по борьбе с наркотиками, после чего продали его на аукционе. У нынешнего владельца Lamborghini Countach находится с 1997-го. Об этом сообщили в Bring A Trailer.

Один из 82 Lamborghini Countach LP400 S Series III
Задняя часть автомобиля

От двух других версий семейства LP400 S это авто отличается увеличенным клиренсом, более узкими кузовом и колесами, а также просторным салоном.

Lamborghini Countach имеет обновленный двигатель. Теперь у него 4,4-литровый V12, который работает в паре с 5-ступенчатой МКП. Также машине восстановили топливную систему и освежили некоторые детали экстерьера. Автомобиль имеет пробег 65 000 километров.

Сейчас Lamborghini Countach стоит 233 000 долларов. Торги за него завершатся 24 февраля 2021 года.

Салон Lamborghini Countach LP400 S Series III
4,4-литровый V12

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставят уникальную Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 года выпуска, принадлежавшая известному гонщику и основателю компании Carroll Shelby International Кэролла Шелби.

Единственная сохранившаяся модель имеет двигатель V8 7.0 с двумя механическими нагнетателями. Мотор сочетается с трехступенчатой автоматической коробкой передач, развивает 800 лошадиных сил и разгоняет машину с места до 97 километров в час за три секунды.

Новости автомираLamborghiniаукцион