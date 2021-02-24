На аукцион выставили редкий Lamborghini Countach

На аукцион Bring A Trailer выставили редкий Lamborghini Countach LP400 S Series III. Он – один из 82 экземпляров, произведенных в 1982 году.

В этом же году автомобиль приобрели на Ближнем Востоке, затем в начале 90-х он оказался в США. В 1994 году модель конфисковало Управление по борьбе с наркотиками, после чего продали его на аукционе. У нынешнего владельца Lamborghini Countach находится с 1997-го. Об этом сообщили в Bring A Trailer.

От двух других версий семейства LP400 S это авто отличается увеличенным клиренсом, более узкими кузовом и колесами, а также просторным салоном.

Lamborghini Countach имеет обновленный двигатель. Теперь у него 4,4-литровый V12, который работает в паре с 5-ступенчатой МКП. Также машине восстановили топливную систему и освежили некоторые детали экстерьера. Автомобиль имеет пробег 65 000 километров.

Сейчас Lamborghini Countach стоит 233 000 долларов. Торги за него завершатся 24 февраля 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставят уникальную Shelby Cobra 427 Super Snake 1966 года выпуска, принадлежавшая известному гонщику и основателю компании Carroll Shelby International Кэролла Шелби.

Единственная сохранившаяся модель имеет двигатель V8 7.0 с двумя механическими нагнетателями. Мотор сочетается с трехступенчатой автоматической коробкой передач, развивает 800 лошадиных сил и разгоняет машину с места до 97 километров в час за три секунды.