На аукцион выставили лимузин Cadillac с хрустальной люстрой в салоне

В Японии выставили на продажу лимузин, который построили на базе седана Cadillac Fleetwood 1994 года выпуска. Он стоит 395 000 иен, что в эквиваленте почти 100 000 гривен.

Для создания автомобиля инженеры разрезали седан пополам и установили посередине дополнительную часть кузова. Несмотря на увеличение колесной базы, модель осталась четырехдверной. Об этом сообщает сайт Motor.ru.

Кузов обработан различными цветами и рисунками. Однако лакокрасочное покрытие лимузина пришло в негодность. На крыше началась коррозия, и там почти полностью сошла краска.

Салон лимузина отделан розовым цветом. В центре расположен круглый стол, а на потолке – хрустальная люстра. Судя по сохранившимся стеллажам, ранее внутри был мини-бар и акустическая система, но со временем салон автомобиля пришел в такую же негодность, как и внешний вид машины.

Под капотом у Cadillac 5,7-литровый V8 на 260 лошадиных сил, который работает с четырехдиапазонным "автоматом".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США на аукцион выставят гибрид лимузина и самолета. Владелец потратил на его создание более миллиона долларов и два года.