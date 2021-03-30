На аукцион выставили гибрид самолета и лимузина

На специализированном аукционе Mecum Auctions, который будет проходить 14-22 мая в США, будет выставлен необычный симбиоз лимузина и самолета.

Об этом сообщается на сайте аукциона. Learmousine впервые показали в 2019 году в одном из эпизодов популярного автомобильного шоу Ridiculous Rides. Владелец уникального транспортного средства потратил на его создание свыше миллиона долларов и рассчитывал выручить от его продажи не менее 5 млн.

Владелец уникального транспортного средства потратил на его создание свыше миллиона долларов mecum.com

Летом прошлого года Learmousine выставили на аукционе, но желающих приобрести было не много, а торги закончились на отметке всего $600 тысяч. Поэтому Mecum Auctions вновь будет пытаться найти машине нового владельца в мае нынешнего года.

Кокпит "пилота" Learmousine mecum.com

Салон лимузина оснащен всем необходимым для проведения вечеринок mecum.com

Автором проекта является Лэн Харрис из Орегона. Он приобрел фюзеляж самолета, который установил на автомобильное шасси собственной конструкции. На создание машины ушло 2 года. Вместо самолетных турбин в их корпусе установлены динамики, а кузов окрасили в яркий цвет Dark Candy Red.

Вместо самолетных турбин в их корпусе установлены динамики mecum.com

28-дюймовые колесные диски имеют оригинальный дизайн mecum.com

В движение Learmousine приводит 8,1-литровый мотор Chevrolet Vortec V8, который развивает мощность 400 л.с. Вес лимузина достигает 5443 кг, а максимальная скорость достигает 160 км/ч. В комплекте к лимузину идет 44-футовый трейлер и пикап Chevrolet 2500 HD, для его буксировки. Удастся ли выгодно продать необычный лимузин мы узнаем в конце мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на торги выставили одну из трех сохранившихся репликаров Corvette из "Форсажа-5".